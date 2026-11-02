En Sudamérica existe un punto donde se puede visitar tres países al mismo tiempo sin moverte de lugar

Este rincón se forma por la naturaleza de la unión de dos grandes ríos: el Iguazú y el Paraná. Dos corrientes de agua que si las observas en cualquiera de sus orillas, alcanza con girar la cabeza para ver las tierras de los tres países al mismo tiempo.

Para poder marcar la frontera, cada país colocó en su costa un monumento o columna de piedra pintada con los colores de su propia bandera. En el lado argentino, por ejemplo, está el paseo del Hito Tres Fronteras, un parque muy visitado por turistas donde se pueden ver los escudos y las banderas de las tres naciones juntas.

En Argentina hay 4 trifinios o triples fronteras.

Por esta razón además, moverse de un país a otro también es muy sencillo gracias a sus puentes y embarcaciones. El puente Tancredo Neves cruza el río Iguazú para poder juntar Argentina con su país vecino Brasil. Sobre el río Paraná, el Puente de la Amistad conecta Brasil con Paraguay, junto con un segundo puente llamado de la Integración. Y para viajar entre Argentina y Paraguay, la gente también utiliza balsas que navegan por el río.