En el corazón de América del Sur se usen la geografía, la naturaleza y la historia en un punto exacto donde es posible visitar tres naciones distintas con tan solo girar la mirada. Se trata de la Triple Frontera, un célebre trifinio internacional situado en el cruce limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay.
En Sudamérica existe un punto donde se puede visitar tres países al mismo tiempo sin moverte de lugar
En este rincón de Sudamérica con cruzar una línea, todo puede cambiar: diferente idioma, moneda o cultura y por eso es uno de los más increíbles del mundo
El trifinio más increíble del mundo está en América del Sur
¿Te imaginas pararte en un solo lugar y poder mirar a tres países distintos a la vez teniendo la posibilidad de elegir cuál quiers visitar? En América del Sur este lugar existe y es muy famoso.
Se lo conoce como la Triple Frontera, el punto exacto donde se tocan los límites de Argentina, Brasil y Paraguay. Además, queda muy cerca de las conocidas cataratas del Iguazú y consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas de la Naturaleza.
Este rincón se forma por la naturaleza de la unión de dos grandes ríos: el Iguazú y el Paraná. Dos corrientes de agua que si las observas en cualquiera de sus orillas, alcanza con girar la cabeza para ver las tierras de los tres países al mismo tiempo.
Para poder marcar la frontera, cada país colocó en su costa un monumento o columna de piedra pintada con los colores de su propia bandera. En el lado argentino, por ejemplo, está el paseo del Hito Tres Fronteras, un parque muy visitado por turistas donde se pueden ver los escudos y las banderas de las tres naciones juntas.
Por esta razón además, moverse de un país a otro también es muy sencillo gracias a sus puentes y embarcaciones. El puente Tancredo Neves cruza el río Iguazú para poder juntar Argentina con su país vecino Brasil. Sobre el río Paraná, el Puente de la Amistad conecta Brasil con Paraguay, junto con un segundo puente llamado de la Integración. Y para viajar entre Argentina y Paraguay, la gente también utiliza balsas que navegan por el río.