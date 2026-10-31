Trajeron ciervos a un país de América del Sur y 107 años después no pueden frenar su expansión

Los ciervos se extendieron por distintas regiones argentinas, como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y San Luis. Según una publicación científica de 2023, su presencia se había confirmado en al menos 14 provincias, con una estimación de más de 150.000 ejemplares silvestres. Esta cifra es una estimación publicada, no un recuento actual exacto.

¿Por qué estos animales representan un peligro para los ecosistemas de Argentina?

Los machos adultos pueden superar los 200 kilogramos, dependiendo de la población, mientras que las hembras suelen ser más pequeñas. Una de sus características más llamativas son sus astas, que crecen durante el año y se desprenden periódicamente.

La expansión tuvo consecuencias ambientales. Los ciervos consumen plantas nativas, brotes y árboles jóvenes, y pueden dificultar la regeneración de los bosques. También compiten por alimento con animales autóctonos, como el huemul, una especie amenazada de los Andes patagónicos. En la región pampeana, además, pueden perjudicar cultivos y competir con el ganado doméstico.

Lo más llamativo es que el ciervo colorado no fue el único animal introducido en Argentina con fines recreativos. También llegaron especies como el ciervo dama, que fue introducido en cotos de caza de la provincia de Buenos Aires en 1930.