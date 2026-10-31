Una máquina de casi 1.700 toneladas ha comenzado a abrirse camino para una de las obras ferroviarias de Estados Unidos. El proyecto Hudson Tunnel, integrado en el programa Gateway, construirá un nuevo túnel bajo el río Hudson para conectar Nueva Jersey con Manhattan y reforzar una conexión de la que dependen miles de viajeros cada día.
Comienza la construcción de un túnel con una supertuneladora de 1.700 toneladas que perforará hasta 9 metros de roca al día
Con una inversión de US$16.000 millones, se espera que el nuevo túnel entre en servicio en la década de 2030, tras varios años de trabajos intensos.
La primera tuneladora inició la fase de excavación en septiembre de 2026, en North Bergen, Nueva Jersey. Fabricada en Alemania y ensamblada en Estados Unidos, pesa más de 1.680 toneladas. Su cabeza de corte mide unos 8,7 metros de diámetro y está diseñada para atravesar la roca dura de los acantilados Palisades.
Comenzó la construcción de un túnel ferroviario de 16.000 millones de dólares bajo el río Hudson
Las máquinas avanzarán alrededor de nueve metros diarios, incluidos los periodos de mantenimiento. La primera etapa del túnel contempla dos tubos paralelos de aproximadamente 1.550 metros cada uno, desde North Bergen hasta un pozo de acceso situado cerca de Weehawken y Hoboken.
Allí se retirarán las tuneladoras y se sustituirán por otras preparadas para trabajar bajo el río, donde el terreno es diferente y contiene sedimentos blandos. En total, el nuevo túnel ferroviario tendrá unos 3,9 kilómetros y dos vías. La obra infraestructura no consiste únicamente en perforar.
Una máquina de más de 1.600 toneladas comienza a abrir paso bajo el río Hudson
A medida que la máquina avanza, un sistema transporta los fragmentos de roca y se instalan segmentos prefabricados de hormigón para revestir el túnel. El proyecto también incluye la rehabilitación del túnel North River, inaugurado en 1910 y afectado por agua salada durante el huracán Sandy en 2012.
La infraestructura existente transporta alrededor de 200.000 pasajeros al día y constituye un enlace para los servicios ferroviarios entre Nueva Jersey y Nueva York. Repararla sin una alternativa supondría limitar el servicio durante las obras; por eso, el nuevo túnel busca aportar capacidad adicional y permitir que los tubos antiguos se rehabiliten con menos interrupciones.
El coste estimado del Hudson Tunnel Project ronda los 16.000 millones de dólares. El calendario contempla varios años de trabajos y una puesta en servicio prevista para la década de 2030. El proyecto ha sufrido disputas políticas y financieras, incluidos bloqueos temporales de fondos federales.
En pocas palabras
- Comienza construcción: Se inició la excavación de un túnel ferroviario de 16.000 millones de dólares en Estados Unidos.
- Tecnología avanzada: Una tuneladora de 1.700 toneladas perforará hasta 9 metros de roca al día bajo el río Hudson.
- Objetivo: Construir un nuevo túnel para conectar Nueva Jersey con Manhattan y rehabilitar la infraestructura existente.