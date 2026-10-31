Comienza la construcción de un túnel con una supertuneladora de 1.700 toneladas que perforará hasta 9 metros de roca al día

Allí se retirarán las tuneladoras y se sustituirán por otras preparadas para trabajar bajo el río, donde el terreno es diferente y contiene sedimentos blandos. En total, el nuevo túnel ferroviario tendrá unos 3,9 kilómetros y dos vías. La obra infraestructura no consiste únicamente en perforar.

Una máquina de más de 1.600 toneladas comienza a abrir paso bajo el río Hudson

A medida que la máquina avanza, un sistema transporta los fragmentos de roca y se instalan segmentos prefabricados de hormigón para revestir el túnel. El proyecto también incluye la rehabilitación del túnel North River, inaugurado en 1910 y afectado por agua salada durante el huracán Sandy en 2012.

La infraestructura existente transporta alrededor de 200.000 pasajeros al día y constituye un enlace para los servicios ferroviarios entre Nueva Jersey y Nueva York. Repararla sin una alternativa supondría limitar el servicio durante las obras; por eso, el nuevo túnel busca aportar capacidad adicional y permitir que los tubos antiguos se rehabiliten con menos interrupciones.

El coste estimado del Hudson Tunnel Project ronda los 16.000 millones de dólares. El calendario contempla varios años de trabajos y una puesta en servicio prevista para la década de 2030. El proyecto ha sufrido disputas políticas y financieras, incluidos bloqueos temporales de fondos federales.