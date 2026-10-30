Tras varios días sin lluvias, vuelven las tormentas a Mendoza este fin de semana

Tormentas hacia la noche de este viernes

El pronóstico indicó que el sábado será el día de lluvias más intensas del fin de semana en Mendoza.

Para este viernes, Contingencias Climáticas pronosticó nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y tormentas hacia la noche. Además, se esperan vientos moderados del sector sur y precipitaciones en la cordillera.

La máxima fue de 29°C, mientras que la mínima se ubicó en 13°C. Las tormentas podrían afectar a la provincia en las próximas horas de la noche, sobre todo a los tres oasis cultivados.

El pronóstico anticipó un sábado lluvioso

El sábado 31 de octubre llegará con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de la temperatura. El pronóstico también contempla lluvias y tormentas aisladas, con vientos moderados del sudeste.

La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 12°C. En la cordillera también se esperan precipitaciones.

Qué se espera para el domingo

Para el domingo 1 de noviembre, el organismo provincial anticipa nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del sudeste. Las precipitaciones podrían regresar hacia la noche.

Durante la tarde, en tanto, se esperan tormentas en el Sur provincial. La temperatura máxima llegará a los 27°C y la mínima será de 13°C, mientras que en la cordillera continuarán las precipitaciones previstas.