Tras varios días sin lluvias, vuelven las tormentas a Mendoza este fin de semana

Después de una mañana y un mediodía de intenso calor, el cielo se cubrió de nubes este viernes en Mendoza y comenzó a correr viento como señal de probables tormentas. La lluvia volverá a ser la protagonista de este fin de semana, según anticipó el pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia.
El organismo local prevé precipitaciones hacia la noche de este viernes, que podrían extenderse durante la madrugada del sábado y afectar a los tres oasis cultivados.
El panorama para el fin de semana también incluye jornadas en las que las temperaturas máximas rondarán los 27ºC.
Tormentas hacia la noche de este viernes
Para este viernes, Contingencias Climáticas pronosticó nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y tormentas hacia la noche. Además, se esperan vientos moderados del sector sur y precipitaciones en la cordillera.
La máxima fue de 29°C, mientras que la mínima se ubicó en 13°C. Las tormentas podrían afectar a la provincia en las próximas horas de la noche, sobre todo a los tres oasis cultivados.
El pronóstico anticipó un sábado lluvioso
El sábado 31 de octubre llegará con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de la temperatura. El pronóstico también contempla lluvias y tormentas aisladas, con vientos moderados del sudeste.
La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 12°C. En la cordillera también se esperan precipitaciones.
Qué se espera para el domingo
Para el domingo 1 de noviembre, el organismo provincial anticipa nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del sudeste. Las precipitaciones podrían regresar hacia la noche.
Durante la tarde, en tanto, se esperan tormentas en el Sur provincial. La temperatura máxima llegará a los 27°C y la mínima será de 13°C, mientras que en la cordillera continuarán las precipitaciones previstas.
En pocas palabras
- Tormentas: se esperan tormentas desde este viernes por la noche y durante el sábado en Mendoza.
- Pronóstico: Contingencias Climáticas advirtió sobre lluvias y tormentas aisladas durante el fin de semana.
- Temperaturas: las máximas rondarán los 27ºC, con mínimas entre 12ºC y 13ºC.