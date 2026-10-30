Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo

Alerta amarilla por tormentas y calor en Mendoza: anuncian máximas de hasta 31 °C y un fin de semana con lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas emitieron advertencias por fenómenos de intensidad en la provincia

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Alerta amarilla por tormentas y calor en Mendoza: anuncian máximas de hasta 31 °C y un fin de semana con lluvias

Alerta amarilla por tormentas y calor en Mendoza: anuncian máximas de hasta 31 °C y un fin de semana con lluvias

Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un cierre de octubre y un arranque de noviembre marcados por el calor y la inestabilidad climática. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Dirección de Contingencias Climáticas activaron una alerta amarilla por tormentas y lluvias para el territorio provincial, advirtiendo que el ambiente caluroso en el llano convivirá con chaparrones nocturnos y precipitaciones en la alta montaña.

Durante los próximos días, el tiempo en Mendoza mostrará una marcada variación en los registros térmicos, con una temperatura en Mendoza que llegará a tocar los 31 °C antes de registrar descensos temporarios producto del ingreso de vientos del sector sur y sudeste.

Viernes de calor, alerta amarilla y tormentas hacia la noche

Para este viernes 30 de octubre, las condiciones meteorológicas combinarán altas temperaturas durante la tarde con un desmejoramiento hacia el final de la jornada:

  • Alerta meteorológica: El mapa del SMN y el reporte provincial establecieron el nivel de alerta amarilla por tormentas para Mendoza, advirtiendo sobre posibles fenómenos localmente intensos.
  • Temperaturas y vientos: La Dirección de Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con ascenso térmico, vientos leves del sudeste y una temperatura máxima que alcanzará los 31 °C (mínima de 13 °C). Por su parte, el SMN anticipa una tarde calurosa con una máxima de 30 °C y una mínima de 17 °C.
  • Precipitaciones: El organismo nacional señala entre un 40% y 70% de probabilidad de tormentas hacia la noche, mientras que el reporte provincial confirma la presencia de tormentas hacia la noche en el llano y precipitaciones en el sector de cordillera.

Fin de semana inestable con lluvias y calor

El sábado y el domingo mantendrán el patrón de tardes templadas a cálidas, pero sin alejarse del riesgo de lluvias en diversos puntos de la provincia:

  • Sábado 31 de octubre: Se mantiene vigente la alerta amarilla emitida por Contingencias Climáticas. El organismo provincial prevé cielo parcialmente nublado, un leve descenso de la temperatura en Mendoza con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 14 °C, vientos moderados del sudeste, precipitaciones en cordillera y tormentas aisladas. A su vez, el SMN estima una máxima de 25 °C, mínima de 16 °C y entre un 40% y 70% de probabilidades de tormentas durante la noche.
  • Domingo 1 de noviembre: El nuevo mes comenzará con una jornada agradable. Contingencias Climáticas prevé nubosidad variable con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 13 °C, con vientos suaves del noreste. Sin embargo, el reporte advierte por tormentas en el sur provincial durante la tarde, precipitaciones hacia la noche y continuidad de inestabilidad en cordillera. Para el SMN, el día se presentará con cielo algo nublado, máxima de 24 °C, mínima de 15 °C y baja probabilidad de lluvias (0% a 10%).

Lunes: inicio de semana con nueva alerta amarilla

El comienzo de la semana laboral volverá a registrar condiciones inestables en el llano mendocino:

  • Lunes 2 de noviembre: Contingencias Climáticas activó nuevamente la alerta amarilla por tormentas aisladas, anticipando una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sudeste, precipitaciones en cordillera y un moderado descenso térmico, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 12 °C. En contraste, el pronóstico extendido del SMN proyecta una jornada tranquila con cielo algo nublado, sin lluvias (0%) y marcas que oscilarán entre los 15 °C de mínima y los 25 °C de máxima.

Debido a la vigencia de la alerta amarilla por tormentas, se recomienda a la población tomar recaudos ante eventuales ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, especialmente durante las últimas horas de cada día.

En pocas palabras

  • Alerta Amarilla: Mendoza emitió advertencias por tormentas y calor, con máximas de hasta 31°C.
  • Fin de Semana: Se esperan lluvias y tormentas aisladas en diversos puntos de la provincia.
  • Recomendaciones: Se pide precaución ante posibles ráfagas de viento y lluvias intensas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar