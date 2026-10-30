Alerta amarilla por tormentas y calor en Mendoza: anuncian máximas de hasta 31 °C y un fin de semana con lluvias

Durante los próximos días, el tiempo en Mendoza mostrará una marcada variación en los registros térmicos, con una temperatura en Mendoza que llegará a tocar los 31 °C antes de registrar descensos temporarios producto del ingreso de vientos del sector sur y sudeste.

Viernes de calor, alerta amarilla y tormentas hacia la noche

Para este viernes 30 de octubre, las condiciones meteorológicas combinarán altas temperaturas durante la tarde con un desmejoramiento hacia el final de la jornada: