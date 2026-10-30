El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un cierre de octubre y un arranque de noviembre marcados por el calor y la inestabilidad climática. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Dirección de Contingencias Climáticas activaron una alerta amarilla por tormentas y lluvias para el territorio provincial, advirtiendo que el ambiente caluroso en el llano convivirá con chaparrones nocturnos y precipitaciones en la alta montaña.
Alerta amarilla por tormentas y calor en Mendoza: anuncian máximas de hasta 31 °C y un fin de semana con lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas emitieron advertencias por fenómenos de intensidad en la provincia
Durante los próximos días, el tiempo en Mendoza mostrará una marcada variación en los registros térmicos, con una temperatura en Mendoza que llegará a tocar los 31 °C antes de registrar descensos temporarios producto del ingreso de vientos del sector sur y sudeste.
Viernes de calor, alerta amarilla y tormentas hacia la noche
Para este viernes 30 de octubre, las condiciones meteorológicas combinarán altas temperaturas durante la tarde con un desmejoramiento hacia el final de la jornada:
- Alerta meteorológica: El mapa del SMN y el reporte provincial establecieron el nivel de alerta amarilla por tormentas para Mendoza, advirtiendo sobre posibles fenómenos localmente intensos.
- Temperaturas y vientos: La Dirección de Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con ascenso térmico, vientos leves del sudeste y una temperatura máxima que alcanzará los 31 °C (mínima de 13 °C). Por su parte, el SMN anticipa una tarde calurosa con una máxima de 30 °C y una mínima de 17 °C.
- Precipitaciones: El organismo nacional señala entre un 40% y 70% de probabilidad de tormentas hacia la noche, mientras que el reporte provincial confirma la presencia de tormentas hacia la noche en el llano y precipitaciones en el sector de cordillera.
Fin de semana inestable con lluvias y calor
El sábado y el domingo mantendrán el patrón de tardes templadas a cálidas, pero sin alejarse del riesgo de lluvias en diversos puntos de la provincia:
- Sábado 31 de octubre: Se mantiene vigente la alerta amarilla emitida por Contingencias Climáticas. El organismo provincial prevé cielo parcialmente nublado, un leve descenso de la temperatura en Mendoza con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 14 °C, vientos moderados del sudeste, precipitaciones en cordillera y tormentas aisladas. A su vez, el SMN estima una máxima de 25 °C, mínima de 16 °C y entre un 40% y 70% de probabilidades de tormentas durante la noche.
- Domingo 1 de noviembre: El nuevo mes comenzará con una jornada agradable. Contingencias Climáticas prevé nubosidad variable con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 13 °C, con vientos suaves del noreste. Sin embargo, el reporte advierte por tormentas en el sur provincial durante la tarde, precipitaciones hacia la noche y continuidad de inestabilidad en cordillera. Para el SMN, el día se presentará con cielo algo nublado, máxima de 24 °C, mínima de 15 °C y baja probabilidad de lluvias (0% a 10%).
Lunes: inicio de semana con nueva alerta amarilla
El comienzo de la semana laboral volverá a registrar condiciones inestables en el llano mendocino:
- Lunes 2 de noviembre: Contingencias Climáticas activó nuevamente la alerta amarilla por tormentas aisladas, anticipando una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sudeste, precipitaciones en cordillera y un moderado descenso térmico, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 12 °C. En contraste, el pronóstico extendido del SMN proyecta una jornada tranquila con cielo algo nublado, sin lluvias (0%) y marcas que oscilarán entre los 15 °C de mínima y los 25 °C de máxima.
Debido a la vigencia de la alerta amarilla por tormentas, se recomienda a la población tomar recaudos ante eventuales ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, especialmente durante las últimas horas de cada día.
En pocas palabras
- Alerta Amarilla: Mendoza emitió advertencias por tormentas y calor, con máximas de hasta 31°C.
- Fin de Semana: Se esperan lluvias y tormentas aisladas en diversos puntos de la provincia.
- Recomendaciones: Se pide precaución ante posibles ráfagas de viento y lluvias intensas.