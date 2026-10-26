Ante la llegada de tormentas severas, Mendoza programó su primer simulacro escolar de inundación

¿Cómo se llevará a cabo el simulacro por inundaciones?

La jornada sustituirá al tradicional ejercicio sísmico del calendario escolar y tendrá lugar de 9 a 10. La iniciativa busca capacitar a la comunidad educativa y poner a prueba los protocolos de emergencia ante lluvias extraordinarias que puedan ocasionar anegamientos tanto en zonas urbanas como rurales.

Durante el simulacro, los profesores verificarán la asistencia, reportarán de inmediato a los alumnos faltantes. Prensa Gobierno

El ejercicio estará supervisado por el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y se desplegará en tres escenarios simultáneos.

En cada uno de los simulacros, se evaluarán traslados, maniobras de rescate, cortes seguros de servicios y la comunicación en tiempo real entre los equipos de respuesta y las escuelas.

Dentro de los protocolos previos, los establecimientos deben despejar canaletas, desagües y acequias, además de resguardar documentación y equipamiento electrónico en sectores altos. Durante la práctica, alumnos y docentes deberán desconectar aparatos eléctricos, alejarse de ventanas y dirigirse ordenadamente hacia las zonas seguras o niveles superiores del edificio, evitando en todo momento el contacto con el agua acumulada por riesgos de contaminación o descargas eléctricas.

El simulacro ante inundaciones se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre. Prensa Gobierno

Tras finalizar el ejercicio, las autoridades escolares constatarán la asistencia de los alumnos, realizando la entrega segura de los chicos según el Plan de Acción Familiar (PAF), y se evaluará el estado edilicio general. Además, siguiendo el paso a paso ante estas situaciones, las autoridades deberán desechar todo alimento que haya tenido contacto con agua de inundación.

Con esta medida preventiva, la provincia da un paso clave para optimizar sus planes de contingencia escolar y consolidar una respuesta coordinada ante emergencias climáticas.