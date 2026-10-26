Ante la llegada de tormentas severas, Mendoza programó su primer simulacro escolar de inundación

Con el objetivo de reforzar la prevención frente a tormentas severas y el fenómeno meteorológico El Niño, este miércoles 28 se llevará a cabo el primer simulacro provincial ante anegamientos e inundaciones.
La actividad, organizada de forma conjunta por la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Dirección Provincial de Defensa Civil, se desarrollará de manera obligatoria en todas las instituciones educativas de la provincia.
Desde la DGE aseguran que el objetivo principal de esta actividad es "preparar a toda la comunidad educativa para actuar de manera organizada y segura ante posibles inundaciones, promoviendo medidas de prevención, protección y resguardo".
¿Cómo se llevará a cabo el simulacro por inundaciones?
La jornada sustituirá al tradicional ejercicio sísmico del calendario escolar y tendrá lugar de 9 a 10. La iniciativa busca capacitar a la comunidad educativa y poner a prueba los protocolos de emergencia ante lluvias extraordinarias que puedan ocasionar anegamientos tanto en zonas urbanas como rurales.
El ejercicio estará supervisado por el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y se desplegará en tres escenarios simultáneos.
En cada uno de los simulacros, se evaluarán traslados, maniobras de rescate, cortes seguros de servicios y la comunicación en tiempo real entre los equipos de respuesta y las escuelas.
Dentro de los protocolos previos, los establecimientos deben despejar canaletas, desagües y acequias, además de resguardar documentación y equipamiento electrónico en sectores altos. Durante la práctica, alumnos y docentes deberán desconectar aparatos eléctricos, alejarse de ventanas y dirigirse ordenadamente hacia las zonas seguras o niveles superiores del edificio, evitando en todo momento el contacto con el agua acumulada por riesgos de contaminación o descargas eléctricas.
Tras finalizar el ejercicio, las autoridades escolares constatarán la asistencia de los alumnos, realizando la entrega segura de los chicos según el Plan de Acción Familiar (PAF), y se evaluará el estado edilicio general. Además, siguiendo el paso a paso ante estas situaciones, las autoridades deberán desechar todo alimento que haya tenido contacto con agua de inundación.
Con esta medida preventiva, la provincia da un paso clave para optimizar sus planes de contingencia escolar y consolidar una respuesta coordinada ante emergencias climáticas.
En pocas palabras
- Mendoza realizará su primer simulacro provincial de inundación ante la llegada de tormentas severas.
- La actividad es obligatoria en todas las escuelas y busca capacitar a la comunidad educativa en protocolos de emergencia.
- El ejercicio evaluará traslados, rescates, cortes de servicios y comunicación, reemplazando el simulacro sísmico tradicional.