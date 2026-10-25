Las constantes precipitaciones registradas entre el viernes 23 y las primeras horas de este domingo 25 de octubre por efectos de las tormentas dejaron un saldo de 252 intervenciones en la provincia de Mendoza. Según el reporte consolidado de la Dirección Provincial de Defensa Civil a partir de las bases municipales, Luján fue la comuna más golpeada por el temporal.
Por el temporal, Defensa Civil registró más de 250 intervenciones y Luján fue el departamento más afectado
El balance oficial reveló que se asistieron 252 novedades en toda la provincia entre el viernes y este domingo a la mañana. Filtraciones de techo, anegamientos y evacuados en San Rafael encabezan el reporte
El departamento lujanino concentró 93 novedades, registrando un fuerte impacto en viviendas particulares con 86 reportes por filtraciones de techo, además de asistencias sociales, anegamientos, un socavón y un derrumbe parcial.
Le siguieron en cantidad de incidentes los municipios de Las Heras, con 34 asistencias (destacándose filtraciones, viviendas anegadas y derrumbes parciales de techos), y Guaymallén, con 25 intervenciones que incluyeron caídas de árboles o ramas, socavones y problemas en servicios básicos.
Evacuados en el Sur mendocino
En el sur provincial, San Rafael contabilizó 20 asistencias, y la creciente del río Diamante en la zona de Las Cañaditas (Cañada Seca) obligó a la evacuación de 17 personas.
En tanto, Tunuyán registró 12 intervenciones, todas vinculadas con viviendas anegadas en asentamientos como Los Ceibos, Los Alejos, Unión y Progreso, y Cuadro Estación.
El detalle completo, departamento por departamento
- Luján de Cuyo (93): 86 filtraciones de techo, 3 asistencias sociales, 2 viviendas anegadas, 1 bache o socavón y 1 derrumbe parcial de techo.
- Las Heras (34): 10 filtraciones de techo, 8 viviendas anegadas, 6 derrumbes parciales de techo, 3 árboles caídos, 2 derrumbes de pared, 2 ramas caídas, 2 postes caídos o por caer y 1 bache o socavón.
- Guaymallén (25): 12 filtraciones de techo, 5 árboles o ramas caídas, 2 postes caídos o por caer, 2 baches o socavones, 1 desborde cloacal, 1 derrumbe de pared, 1 derrumbe de techo y 1 cable en cortocircuito.
- San Rafael (20): 17 personas evacuadas, 2 ramas caídas y 1 derrumbe parcial de vivienda.
- Tupungato (14): 12 filtraciones de techo, 1 vivienda anegada y 1 árbol caído.
- Tunuyán (12): 12 viviendas anegadas en asentamientos.
- Godoy Cruz (11): 4 filtraciones de techo, 2 viviendas anegadas, 1 cable caído o cortado, 1 rama caída, 1 derrumbe de pared, 1 bache o socavón y 1 peligro de derrumbe de techo.
- Maipú (11): 4 filtraciones de techo, 2 árboles caídos, 2 viviendas anegadas, 1 poste caído o por caer, 1 rama caída y 1 derrumbe de pared.
- Capital (10): 3 árboles caídos, 2 cables cortados, 2 filtraciones de techo, 1 socavón, 1 derrumbe de pared y 1 vivienda anegada.
- San Martín (7): 5 filtraciones de techo, 1 poste por caer y 1 árbol por caer.
- San Carlos (6): 4 filtraciones de techo y 2 viviendas anegadas.
- Lavalle (3): 2 filtraciones de techo y 1 vivienda anegada.
- Santa Rosa (3): 2 postes caídos y 1 árbol caído.
- Malargüe (3): 2 asistencias sociales y 1 filtración de techo.
Para este domingo el pronóstico del tiempo anticipó ascenso de la temperatura, tendencia que se mantendría el lunes y el martes- El miércoles volverían las lluvias.
Las comunas de General Alvear, Rivadavia, La Paz y Junín no registraron novedades. Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo constante sobre la evolución meteorológica en todo el territorio provincial.
En pocas palabras
- Temporal: Defensa Civil registró 252 intervenciones en Mendoza por tormentas entre el viernes y domingo.
- Luján Afectado: el departamento de Luján fue el más golpeado, con 93 novedades, mayormente por filtraciones de techo.
- Sur Mendocino: en San Rafael, 17 personas fueron evacuadas por la creciente del río Diamante.