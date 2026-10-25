Por el temporal, Defensa Civil registró más de 250 intervenciones y Luján fue el departamento más afectado

Una de las tantas imágenes que dejó el temporal del fin de semana. Foto: Defensa Civil

Evacuados en el Sur mendocino

En el sur provincial, San Rafael contabilizó 20 asistencias, y la creciente del río Diamante en la zona de Las Cañaditas (Cañada Seca) obligó a la evacuación de 17 personas.

En tanto, Tunuyán registró 12 intervenciones, todas vinculadas con viviendas anegadas en asentamientos como Los Ceibos, Los Alejos, Unión y Progreso, y Cuadro Estación.

Casi toda la semana hubo lluvias intensas en Mendoza. Foto: Diario UNO/Cristian Lozano

El detalle completo, departamento por departamento

Luján de Cuyo (93): 86 filtraciones de techo, 3 asistencias sociales, 2 viviendas anegadas, 1 bache o socavón y 1 derrumbe parcial de techo.

86 filtraciones de techo, 3 asistencias sociales, 2 viviendas anegadas, 1 bache o socavón y 1 derrumbe parcial de techo. Las Heras (34): 10 filtraciones de techo, 8 viviendas anegadas, 6 derrumbes parciales de techo, 3 árboles caídos, 2 derrumbes de pared, 2 ramas caídas, 2 postes caídos o por caer y 1 bache o socavón.

10 filtraciones de techo, 8 viviendas anegadas, 6 derrumbes parciales de techo, 3 árboles caídos, 2 derrumbes de pared, 2 ramas caídas, 2 postes caídos o por caer y 1 bache o socavón. Guaymallén (25): 12 filtraciones de techo, 5 árboles o ramas caídas, 2 postes caídos o por caer, 2 baches o socavones, 1 desborde cloacal, 1 derrumbe de pared, 1 derrumbe de techo y 1 cable en cortocircuito.

12 filtraciones de techo, 5 árboles o ramas caídas, 2 postes caídos o por caer, 2 baches o socavones, 1 desborde cloacal, 1 derrumbe de pared, 1 derrumbe de techo y 1 cable en cortocircuito. San Rafael (20): 17 personas evacuadas, 2 ramas caídas y 1 derrumbe parcial de vivienda.

17 personas evacuadas, 2 ramas caídas y 1 derrumbe parcial de vivienda. Tupungato (14): 12 filtraciones de techo, 1 vivienda anegada y 1 árbol caído.

12 filtraciones de techo, 1 vivienda anegada y 1 árbol caído. Tunuyán (12): 12 viviendas anegadas en asentamientos.

12 viviendas anegadas en asentamientos. Godoy Cruz (11): 4 filtraciones de techo, 2 viviendas anegadas, 1 cable caído o cortado, 1 rama caída, 1 derrumbe de pared, 1 bache o socavón y 1 peligro de derrumbe de techo.

4 filtraciones de techo, 2 viviendas anegadas, 1 cable caído o cortado, 1 rama caída, 1 derrumbe de pared, 1 bache o socavón y 1 peligro de derrumbe de techo. Maipú (11): 4 filtraciones de techo, 2 árboles caídos, 2 viviendas anegadas, 1 poste caído o por caer, 1 rama caída y 1 derrumbe de pared.

4 filtraciones de techo, 2 árboles caídos, 2 viviendas anegadas, 1 poste caído o por caer, 1 rama caída y 1 derrumbe de pared. Capital (10): 3 árboles caídos, 2 cables cortados, 2 filtraciones de techo, 1 socavón, 1 derrumbe de pared y 1 vivienda anegada.

3 árboles caídos, 2 cables cortados, 2 filtraciones de techo, 1 socavón, 1 derrumbe de pared y 1 vivienda anegada. San Martín (7): 5 filtraciones de techo, 1 poste por caer y 1 árbol por caer.

5 filtraciones de techo, 1 poste por caer y 1 árbol por caer. San Carlos (6): 4 filtraciones de techo y 2 viviendas anegadas.

4 filtraciones de techo y 2 viviendas anegadas. Lavalle (3): 2 filtraciones de techo y 1 vivienda anegada.

2 filtraciones de techo y 1 vivienda anegada. Santa Rosa (3): 2 postes caídos y 1 árbol caído.

2 postes caídos y 1 árbol caído. Malargüe (3): 2 asistencias sociales y 1 filtración de techo.

Para este domingo el pronóstico del tiempo anticipó ascenso de la temperatura, tendencia que se mantendría el lunes y el martes- El miércoles volverían las lluvias.

Las comunas de General Alvear, Rivadavia, La Paz y Junín no registraron novedades. Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo constante sobre la evolución meteorológica en todo el territorio provincial.