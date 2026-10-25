Festival de fotografía FOCUS: Mendoza se transforma en epicentro global de la imagen y la memoria

El peruano Musuk Nolte, ganador del prestigioso World Press Photo 2025, trae sus fotografías a Mendoza. Foto: Gentileza FOCUS

Después de tres ediciones pisando fuerte en el balneario José Ignacio de Punta del Este, Uruguay, el festival eligió a la tierra del sol y del buen vino como sede exclusiva para salirse de su país de origen.

Bajo la premisa de “Cámera Veritas”, esta cuarta edición invita a sumergirse en un recorrido gratuito lleno de muestras imperdibles, charlas que inspiran, instalaciones y encuentros mano a mano con grandes figuras de la fotografía mundial.

El festival sale de Uruguay para aterrizar en Mendoza

Con el impulso de la Fundación Alfonso y Luz Castillo (Espacio ArtexArte), el Grupo Huentala y el Espacio Autiq Cars, junto al apoyo de Banco Supervielle y Fundación Ama Amoedo, FOCUS promete copar distintos rincones de la ciudad, sus alrededores y el Valle de Uco.

La movida irá directo desde las luces innovadoras del Espacio Autiq Cars (ex Bodega Centenario, en Guaymallén) hasta la cuna profunda de la vitivinicultura en Huentala Wines, pasando por el auditorio del hotel Sheraton Mendoza, en plena capital mendocina.

Gastón Deleau, fundador y director general del festival internacional de fotografía FOCUS que por primera vez llega a Mendoza. Foto: Gentileza Gastón Deleau

“Llevo 35 años dedicado a las artes visuales, desde que fundé el primer museo de fotografía de Latinoamérica en Buenos Aires, y muchos me insistían en traer este festival a Argentina, siempre pensando en Buenos Aires. Acepté, pero cuando en 2022 conocí Mendoza con nuestro Museo Rodante, me enamoré perdidamente de la ciudad y dije: 'Si saco FOCUS de Uruguay, va a ser para traerlo acá'”, confiesa a Diario UNO Gastón Deleau, director general del festival.

Cruce de miradas del mundo a través de la fotografía

Lejos de ponerse solemne, el lema “Cámera Veritas” nos propone un juego tentador: preguntarnos si la cámara de fotos nos muestra la realidad tal cual es o si, en verdad, nos está contando un cuento según quién aprieta el disparador.

“La cámara no revela sino que produce, y ese acto es la condición misma de toda imagen. 'Cámera Veritas' no es una promesa de autenticidad sino una invitación a mirar el mecanismo: a preguntarnos, frente a cada fotografía, qué verdad estamos aceptando y bajo qué condiciones fue creada. No para confiar o no en las imágenes sino para mirarlas con la lucidez de quien sabe que toda verdad fotográfica es, sobre todo, una decisión”, reflexiona Nicolás Janowski, director artístico de FOCUS.

Con esa idea como brújula, el festival reúne a nombres consagrados de la fotografía mundial con un seleccionado riquísimo de artistas de nuestra tierra.

El fotógrafo y documentalista colombiano Victor Galeano es otra de las visitas internacionales de FOCUS en Mendoza. Foto: Gentileza FOCUS

Entre las visitas está Adriana Lestido, verdadera leyenda de la fotografía argentina, que aterriza en el Huentala con su sobrecogedora serie "La Conquista del Hogar", registrada bajo las auroras boreales del Ártico noruego.

También dirán presente el peruano Musuk Nolte -ganador del prestigioso World Press Photo 2025 y colaborador de National Geographic con un trabajo hipnótico en la selva amazónica-, el colombiano Victor Galeano -fundador de la agencia documental y ambiental Baudó- y la fotógrafa argentina Sofía López Mañán.

Fotografía de Adriana Lestido, quien es considerada figura número uno de Argentina y formará parte del festival FOCUS. Foto: Gentileza FOCUS

El foco puesto también en la fotografía mendocina

Pero el verdadero corazón de la fiesta latirá con el talento local mediante la muestra colectiva “El reverso de la postal”, un espacio pensado para poner en valor la escena mendocina contemporánea de la fotografía.

Allí se dará cita un seleccionado de creadores de la talla de Atilio Spinello, Daniel Barraco, Cayetano Arcidiácono, Antonella Pezzola, Luciano Pappalardo, Carlos Púrpura, Lorena Mont, César Lafalce, Mariel Caylá, Diego Fernández, Marilina Arbeloa, Migo Welsh, Sabrina Kadiajh, Rodrigo Etem, Matías Jesús Funes-UFO, Marcelo Piazzoli, Daniela Cormio y el dúo Nappa.

"Appiolaza", del maestro mendocino de la fotografía Daniel Barraco. Foto: Gentileza FOCUS

“La selección de los autores mendocinos es hipervariada y ecléctica. Vas a encontrar de todo: retratos, paisajes, color, blanco y negro, imágenes documentales de Lavalle y hasta piezas experimentales increíbles que parecen pinturas, como las de Daniel Barraco", anticipa Gastón Deleau quien hace 35 años se dedica a las artes visuales y 25 exclusivamente a la fotografía.

El caso de Atilio Spinello fue un hallazgo que deslumbró al director de FOCUS: "Tiene una sensibilidad alucinante para transmitir vivencias en color. Elegí 8 obras suyas sobre el Tíbet y la India que transmiten una carga espiritual y una energía hermosa”, revela el también fundador de la primera feria de fotografía de Latinoamérica, la Pinta BAphoto, en Buenos Aires.

Una de las conmovedoras fotografías del mendocino Atilio Spinello, quien a sus 85 años sigue vigente y formará parte del festival. Foto: Gentileza FOCUS

Historias en 3D, fotolibros para ojear y arte para habitar

FOCUS no es solo un festival para ver fotos colgadas en la pared; es una experiencia integral que invita a tocar, consultar y descubrir. En el Hotel Sheraton, por ejemplo, se desplegará el "Archivo González Venzano", una joya patrimonial de la Fundación ArtexArte que rescata fotografías estereoscópicas (las abuelas del 3D) de Mendoza de principios del siglo XX.

Un viaje en el tiempo para reencontrarnos con el Tren Trasandino, con la vida de antaño en Cacheuta, Villa Elina y los primeros pasos del Parque General San Martín, acompañado todo por una charla descontracturada junto a la arquitecta Eliana Bórmida y el curador Esteban Pastorino.

Aparte del valor histórico de esta muestra única que se suma a la programación de FOCUS, el director del festival busca otro propósito: “Queremos que la gente entienda la fotografía como arte y que una foto pueda convivir en tu casa exactamente igual que una pintura o una escultura. Antes la foto era solo para el diario o para documentar algo; hoy podés enamorarte de una imagen y colgarla en tu living".

Foografías estereoscópicas de la Mendoza de principios de siglo XX serán exhibidas en el hotel Sheraton Mendoza. Foto: Gentileza FOCUS

Tanbién el festival abre el juego al mercado de arte local: el 100% de la venta de las obras va directamente para sus autores. "Hacemos esto por pura pasión y para que la memoria gráfica no se pierda”, remarca Deleau.

Para los fanáticos de los libros y la edición visual, el Espacio Autiq alojará una mesa con 50 fotolibros abiertos a la consulta del público: 25 del Premio SUR ArtexArte traídos de distintas partes del mundo y otros 25 seleccionados junto con la Feria de Arte de Fotolibros de Mendoza.

Días para armar circuito alrededor de la fotografía

La agenda está pensada para vivirla sin apuros y a puro disfrute. El punto de partida será el jueves 29 a las 18.30 en el Espacio Autiq (ex Bodega Centenario, Pedro Vargas 2311, Guaymallén), abriendo la muestra colectiva de fotografía mendocina “El reverso de la postal” en un ambiente festivo ideal para encontrarse con los artistas locales.

El viernes 30, la cita arranca al mediodía, a las 12, en la bodega Huentala Wines (Gualtallary, Tupungato) con visitas guiadas a las obras de Adriana Lestido, Musuk Nolte, Sofía López Mañán y Victor Galeano, quienes harán el recorrido junto con los asistentes.

Ya por la tarde, el punto de reunión se traslada al hotel Sheraton Mendoza (Primitivo de la Reta 989, Ciudad) para escuchar a Adriana Lestido conversar con Nicolás Janowski a las 17.30, y más tarde, a las 19.30, inaugurar oficialmente la muestra de fotografía histórica mendocina "Archivo González Venzano" junto a Esteban Pastorino y Eliana Bórmida.

La mendocina Marilina Arbeloa expondrá una instalación en el Espacio Autiq. Foto: Gentileza FOCUS

El sábado 31, última jornada del festival, la actividad arranca desde la mañana en el Sheraton: de 10 a 13 se realizará la revisión de portfolios para autores seleccionados; a las 16 habrá un panel imperdible sobre fotografía estereoscópica con Pastorino y Bórmida, y a las 17.30 tomará la palabra la fotografía contemporánea mendocina con la moderación de Paula Pino.

El broche de oro llegará entre las 19 y las 21 con la fiesta de cierre en el Espacio Autiq, despidiendo tres días intensos de fotografía que prometen marcar un antes y un después en la agenda cultural de Mendoza.