Alejandro Vigil obtuvo doble 100 puntos para El Enemigo del prestigioso crítico James Suckling

As Bravas: un Malbec llevado al límite de la austeridad y el filo de la piedra.

Gran Enemigo: la máxima expresión del Cabernet Franc, cepa que Vigil ha posicionado como estandarte internacional de la bodega.

"Es una alegría enorme que el viñedo Adrianna vuelva a ese lugar donde el vino deja de medirse y empieza a sentirse", reflexionó Vigil tras conocerse el informe.

"Hacemos vinos de montaña, vinos de lugar. ¿Hasta dónde puede hablar un lugar cuando se lo permitimos? Ahí está todo", destacó.

Un camino de excelencia

Alejandro Vigil, quien hoy se desempeña como director de Enología de Catena Zapata y lidera junto a Adrianna Catena el proyecto de El Enemigo, suma con este reconocimiento un total de 18 puntajes perfectos (100 puntos) otorgados por la crítica internacional a lo largo de su trayectoria.

Desde sus inicios en el INTA hasta ser nombrado uno de los 50 enólogos más prestigiosos del mundo, Vigil ha sido el motor de una transformación en la vitivinicultura argentina, alejándose de las modas para enfocarse en la interpretación profunda del terroir.

"Pararse en la mesa del mundo sin pedir permiso"

Para el "Messi de los vinos", este reconocimiento trasciende lo personal. "Visibilizar el vino argentino también es esto. Que el mundo entienda que no somos solo una cepa, sino una forma de pensar y trabajar", señaló.

Para Alejandro Vigil, estos 100 puntos no son un punto de llegada, sino una señal: "Es una confirmación de que podemos pararnos en la mesa del mundo sin pedir permiso. Y desde ahí, seguir. Con más coraje y con menos concesiones".