Atilio Spinello expone sus fotografías en Italia uniendo su vida artística con la espiritual

Atilio Spinello, fotógrafo y camarógrafo, mensajero de la paz mundial Atilio Spinello, un hombre que combina el arte con la búsqueda espiritual. Foto: Gentileza Atilio Spinello

"Me siento como en mi casa aquí en Bari donde vivo, en Italia -confiesa Atilio, con un matiz de nostalgia en su voz-. Mi padre era italiano y mi única hermana, Mirta, vive en Loano. Pero mis raíces, mi verdadero hogar está en Mendoza". Esta dualidad, entre lo arraigado y lo nómade, define gran parte de su camino, un sendero que lo ha llevado por Estados Unidos, Europa, India y otros rincones de Asia Oriental, el Tíbet, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, su regreso a la provincia que lo vio nacer es una constante, un imán al que siempre vuelve. "Me agrada y me siento muy bien allí", afirma, aunque reconoce que el frío invernal lo impulsa a elegir otras épocas del año para sus estadías.

Fotografías desde el alma para el mundo

Para Atilio Spinello, la fotografía trasciende la mera técnica; es un acto de introspección, una búsqueda de lo intangible en lo visible. "La fotografía es mi pasión", confirma. "Desde muy joven, siempre me agradó en sus diversos aspectos".

Sus inicios se remontan a unos 60 años atrás, en los tiempos de la fotografía en blanco y negro, una etapa que, si bien marcó sus primeros pasos, no limitó su visión. "Mis ojos veían en color, mis sensaciones eran en color", evoca, destacando una conexión innata con la paleta cromática que el futuro le permitiría dominar.

Su formación, meticulosa y autodidacta en gran parte, lo llevó a las mecas de la fotografía mundial: Rochester Kodak en Estados Unidos y Leverkusen Agfa en Alemania. Fue en Múnich, Baviera, donde perfeccionó el uso de la cámara profesional y las técnicas de la óptica.

Atilio Spinello, fotógrafo Atilio Spinello tiene más de 60 años de trayectoria en la fotografía y sus obras son reconocidas mundialmente. Foto: Gentileza Atilio Spinello

Esta preparación técnica, sin embargo, siempre estuvo al servicio de una sensibilidad artística profunda. "Como dice el refrán, 'nadie es profeta en su tierra'", comenta con una leve sonrisa al pasar. "Mis logros fotográficos siempre me acompañaron fuera de la Argentina".

La fotografía como un reflejo inconcluso de la realidad

Cuando se le pide definir la fotografía, Spinello evoca al filósofo Hipólito Taine y su definición del arte como "la imitación bella de la naturaleza". Pero el fotógrafo mendocino añade su propia capa de significado: "El fotógrafo, en definitiva, lo que trata es de captar un instante, una secuencia de ese tiempo o de esos momentos en los que se encuentra fotografiando".

Sin embargo, esta captura es, para él, un acto personal, cargado de una intimidad que a veces el resultado final no logra replicar por completo. "Cuando tomo una fotografía trato de plasmar una pequeña secuencia de lo que siente mi espíritu, mis sensaciones físicas y mi intelecto", explica.

"Muchas veces tengo una desilusión. Cuando veo la fotografía, en realidad veo cosas que me faltaron cuando yo la tomé. Siento sensaciones que después no logran ser plasmadas en el papel o en la visión fotográfica". Esta honestidad revela la constante búsqueda de perfección y la inherente distancia que hay entre la experiencia vivida y su representación.

Su viaje espiritual: de "hermano Marista" a discípulo de Sai Baba

La vida de Atilio Spinello no solo está signada por su lente, sino también por una profunda e incesante búsqueda espiritual. "En mi juventud estudié no el colegio Hermanos Maristas, sino para Hermanos Maristas", revela, aludiendo a sus inicios en la vida religiosa.

"O sea, soy ex Hermano Marista. Mis comienzos fueron siempre con inquietudes espirituales", reafirma. Esta primera incursión, sin embargo, no fue su destino final.

"A los veintitantos años incursioné con varias filosofías espirituales, entre el yoga, la Gran Fraternidad Universal, el budismo, varias estuve con el gurú Maharaji", recuerda, describiendo un peregrinaje espiritual lleno de interrogantes y, a veces, de "desilusiones constantes" por no encontrar su camino definitivo.

Fotografías de Atilio Spinello en sus viajes por la India y otras partes del mundo - Aquí junto a Sathya Sai Baba No sólo fue discípulo de Sathya Sai Baba, sino también su fotógrafo personal. Foto: Gentileza Atilio Spinello

El punto de inflexión llegó de manera inesperada, durante la realización de un documental en Capilla del Monte, Córdoba, titulado "Capilla del Monte: Puerta a lo Desconocido". Un colega americano le trajo un libro de la India, "El Té de Mi Baba y Yo", del doctor Hislop.

"La verdad que me inquietó mucho y me impresionó mucho ese libro", confiesa Atilio. La descripción de un ser espiritual en la India despertó una profunda curiosidad y un escepticismo basado en experiencias previas. "Me pregunté si existía algún ser así como este que mencionaba el doctor Hislop, quería ver si era cierto".

Fotografías de Atilio Spinello en sus viajes por la India y otras partes del mundo Una de las fotografías que Atilio Spinello expondrá este lunes en Italia. Foto: Gentileza Atilio Spinello

Fue así como comenzaron sus primeros viajes a la India, "un poquito bastante difíciles" al principio, hasta que logró "comprender y compatibilizarme con la gente y con la filosofía hindú".

Más que la filosofía en sí, fue la metodología de su maestro espiritual, Sathya Sai Baba, lo que lo cautivó. "Me quedé, y sigo actualmente sus enseñanzas, a pesar de que él ya no está con vida", afirma con devoción. Spinello pasó años viviendo en la India, no solo como discípulo de Sai Baba, de quien fue su fotógrafo personal, sino también como documentalista.

La fotografía y el documental, testigos de fe y humanidad

La trayectoria de Atilio Spinello incluye encuentros con figuras que marcaron la historia y la espiritualidad del siglo XX. Sus documentales sobre la Madre Teresa de Calcuta y el Dalai Lama son testimonios de su compromiso con la difusión de mensajes de paz y humanidad.

"También hice un documental cuando la Madre Teresa de Calcuta estaba en vida", recuerda. "Esa película la realicé yo, Claudio María Domínguez era la persona que entrevistaba, pero yo actué como director y productor general. También le hice un documental al Dalai Lama".

Estos encuentros, según sus propias palabras, lo "han transformado en la visión del verdadero significado de la vida". Sin embargo, el lugar más profundo en su corazón está reservado para su gurú, Sai Baba: "Mi corazón se animó durante los años que pasé en la India junto a Sai Baba".

Atilio Spinello en la Guerra en Kuwait El fotógrafo Atilio Spinello en una de sus famosos coberturas: la Guerra del Golfo en Kuwait. Foto: Gentileza Atilio Spinello

Además de su trabajo en documentales, Atilio Spinello ha recorrido el mundo realizando castings, incluyendo la selección de rostros para la aclamada película "Siete años en el Tíbet" que lo trajo una vez más a Mendoza. Sus servicios fotográficos son innumerables, desde la familia real de Mónaco hasta la reina Beatriz de los Países Bajos, pasando por Machu Picchu y coberturas para la televisión francesa después de la Guerra del Golfo.

El reconocimiento a su talento no se hizo esperar; en 1993, el Arab Times y otros periódicos kuwaitíes lo calificaron como uno de los cinco mejores fotógrafos del mundo. En 2022 fue nombrado Embajador de la Paz en Roma, y en abril de 2023 recibió el Calvario de Oro en Los Ángeles, Estados Unidos, "la máxima nominación que se le da a una persona por su servicio prestado a la sociedad".

Más recientemente, en marzo de este año, tras un "viaje interespacial" de tres horas en una cápsula de madera en Suiza, fue nominado como "Hombre Sadau".

Un legado en color que ilumina la esperanza

La exposición retrospectiva en Bari, Italia, a la que denomina "La Humanidad a través del alma", es para Atilio Spinello algo más que una muestra de fotografías; es una síntesis de su trayectoria y, según sus propias palabras, "la última" exposición de esta envergadura.

"Esta exhibición fotográfica fue muy distinta a todas las que realizaba anteriormente", explica. "Traje parte de mi historia fotográfica: alguna fotografía en blanco y negro, alguna fotografía de mis comienzos con el color y con la química de color", detalla.

Spinello fue un testigo privilegiado de la evolución tecnológica en la fotografía, desde el revelado artesanal en cuartos oscuros, preparando él mismo los químicos, hasta la irrupción de la fotografía digital y, más recientemente, la impresión láser.

Fotografías de Atilio Spinello en sus viajes por la India y otras partes del mundo La muestra de fotografías de Atilio en un museo italiano será retrospectiva y reflejará sus viajes espirituales. Foto: Gentileza Atilio Spinello

En la muestra en Italia se exhibirán a partir de este lunes 70 obras fotográficas a color, donde "la intensidad cromática resalta la belleza del momento capturado, su cercanía y su conexión sinérgica", según anticipan desde el Museo dei Pigmenti del Colore - Centro d’Arte Santa Teresa dei Maschi.

El arte y la espiritualidad, en un mismo camino de vida

"En el disparo de una mirada se puede percibir todo el sentido de la humanidad, donde está la parte más bella de la luz del alma", reza la descripción de la exposición, haciendo eco de la filosofía de Miguel Gómez, artista y director del museo, quien presentará la muestra.

La exposición mostrará la evolución de los materiales impresos y la maestría de Spinello en el manejo de las técnicas a lo largo del tiempo. "En la fotografía de Atilio Spinello se puede capturar el instante del alma que se revela en cada rostro", enfatiza el texto curatorial.

Fotografías de Atilio Spinello en sus viajes por la India y otras partes del mundo Uno de los rostros que Spinello capturó en sus estadías en la India a lo largo de su vida. Foto: Gentileza Atilio Spinello

El artista, que ha viajado por varios años a la India, e incluso ha vivido allí, explica la presencia significativa de rostros y expresiones de ese país en la exposición fotográfica. "La India es un país muy exótico y me agradaba tomar, frenar, captar en cierta manera, en cierta forma, expresiones que veía en esos momentos", dice.

Como un regalo y un acto de gratitud hacia la muestra, un amigo napolitano de Atilio, conocedor de su historia, ha producido un mini-documental. Este "pequeño reconto" en español, que Spinello aún no ha visto, es una recopilación de su vida junto a Sai Baba, prometiendo ser una "sorpresa" para la inauguración este lunes.

Fotografías de Atilio Spinello en sus viajes por la India y otras partes del mundo Otra de las postales fotográficas que Atilio Spinello expondrá en Italia. Foto: Gentileza Atilio Spinello

La intervención musical del maestro Mario Rosini completará la experiencia sensorial y espiritual de la muestra.

A punto de cumplir 84 años, el próximo 19 de julio, Atilio Spinello no solo celebra una vida dedicada a la fotografía, sino también un camino espiritual que ha enriquecido cada una de sus imágenes.

Fotografías de Atilio Spinello en sus viajes por la India y otras partes del mundo Su sensibilidad al posar el ojo en el lente da como resultado una fotografía que conmueve. Foto: Gentileza Atilio Spinello

Su obra es un espejo donde se reflejan sus vivencias, sus búsquedas y su convicción de que a través de la luz y el color se puede desvelar la esencia más pura de la humanidad.

"El futuro será el láser", reflexiona antes de despedirse sobre la evolución tecnológica de su arte, aunque su corazón se inclina por la riqueza de la impresión química.

Lo indudable es que la "La Humanidad a través del alma" de Atilio Spinello, con su entrelazado de vida artística y espiritual, promete ser una exposición que no solo se vea, sino que se sienta y se contemple al ritmo de los latidos del corazón espectador.