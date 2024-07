Adamo Video, histórico comercio de fotografía en San Rafael, cerró después de casi 50 años

Adamo Video, negocio histórico de San Rafael

Walter Adamo dio las razones del cierre a Diario San Rafael y FM Vos 94.5: “Cada cosa va atada a la otra, pero en realidad son muchos años, ya casi 49 en fotografía, hemos pasado por muchas crisis y esta no sería más que otra crisis más”.

No obstante reconoció que "la situación económica del país influyó pero ya tenemos unos añitos encima y, en realidad, lo que hemos querido es descansar un poco".

Adamo Video San Rafael1.jpg Adamo Video. Foto Diario San Rafael.

Fue una cosa que se venía estudiando, pero la decisión la tuvimos que tomar en forma rápida para poder hacerlo, porque si no seguís dando vueltas y vueltas y no lo haces nunca Fue una cosa que se venía estudiando, pero la decisión la tuvimos que tomar en forma rápida para poder hacerlo, porque si no seguís dando vueltas y vueltas y no lo haces nunca

La familia Adamo comenzó con una empresa de banquete en 1963 en el salón que ocupaba La Colina, sobre avenida Mitre. Dos años después se trasladaron a 25 de Mayo y se mantuvieron con ese emprendimiento hasta 2008.

En el rubro fotografía arrancaron en 1976. Ebn el '84 sumaron video club, actividad que sostuvieron hasta 1989. Tres años después, en el '92, abrieron el histórico local de Chile y Pellegrini, el que ahora cerró sus puertas.

“Siempre hemos tratado de estar con lo último”, señaló Walter a los medios sanrafaelinos mencionados.

Finalmente contó que seguirán ligados al trabajo pero con menos presiones: “Vamos a seguir con actividades, pero algo más light como para entretenernos. La idea es continuar activos, pero de una manera menos demandante, para disfrutar más tiempo en familia y a proyectos personales".