Incorporan un helicóptero militar capaz de descargar 4.300 litros de agua para frenar el fuego en el bosque

Además, la aeronave puede alcanzar una velocidad máxima de unos 350 kilómetros por hora. Esta característica permite reducir el tiempo necesario para llegar hasta un incendio y realizar nuevas descargas. Durante la presentación, el sistema de llenado puede cargar el depósito en aproximadamente 30 a 45 segundos, dependiendo de las condiciones de operación.

Una nueva herramienta contra los incendios forestales

La incorporación de este modelo en el bosque también tiene un carácter pionero. Galicia se convierte en la primera región europea en integrar un helicóptero pesado Black Hawk de estas características en un dispositivo de extinción operado por personal civil. La aeronave estará a cargo de la empresa Airworks Helicopters y, mientras se completa la infraestructura prevista en Lalín, operará desde la base aérea de Silleda, en Pontevedra.

La llegada del Black Hawk en los bosque forma parte de la ampliación de los recursos aéreos de la comunidad, que cuenta con 24 medios propios para combatir los incendios forestales. A este refuerzo se suman nuevas inversiones para mejorar las instalaciones desde las que trabajan los equipos de emergencia.

La Xunta prevé destinar seis millones de euros a la ampliación y mejora de varias bases aéreas, además de otros tres millones para construir y acondicionar bases de unidades operativas. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante los fuegos y reforzar la infraestructura necesaria para intervenir en diferentes puntos del territorio.