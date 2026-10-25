La lucha contra los incendios en los bosques exige cada vez más recursos para actuar con rapidez ante las llamas, especialmente durante los meses de mayor riesgo. En Galicia, la incorporación de un helicóptero Black Hawk a los medios de extinción pone el foco en una aeronave de origen militar que destaca por su capacidad de transporte y su potencial para intervenir en emergencias de gran magnitud.
Incorporan un helicóptero militar capaz de descargar 4.300 litros de agua para frenar el fuego en el bosque
Galicia se convierte en la primera región europea en incorporar un helicóptero pesado Black Hawk para la lucha civil contra incendios forestales.
El Black Hawk es conocido por su uso en operaciones militares, pero también puede adaptarse a tareas civiles, entre ellas la lucha contra los incendios. Su diseño robusto y su capacidad para operar en condiciones exigentes lo convierten en una plataforma que puede resultar útil cuando el fuego avanza por zonas de difícil acceso o amenaza áreas habitadas.
Un helicóptero de combate se suma a la lucha contra los incendios que amenazan el bosque
Una de las principales diferencias del nuevo helicóptero está en la cantidad de agua que puede descargar en una sola intervención. El Black Hawk UH-60L dispone de un depósito ventral flexible con capacidad para más de 4.300 litros, una cifra muy superior a los entre 1.000 y 1.500 litros que suelen transportar otros helicópteros del dispositivo gallego.
Además, la aeronave puede alcanzar una velocidad máxima de unos 350 kilómetros por hora. Esta característica permite reducir el tiempo necesario para llegar hasta un incendio y realizar nuevas descargas. Durante la presentación, el sistema de llenado puede cargar el depósito en aproximadamente 30 a 45 segundos, dependiendo de las condiciones de operación.
Una nueva herramienta contra los incendios forestales
La incorporación de este modelo en el bosque también tiene un carácter pionero. Galicia se convierte en la primera región europea en integrar un helicóptero pesado Black Hawk de estas características en un dispositivo de extinción operado por personal civil. La aeronave estará a cargo de la empresa Airworks Helicopters y, mientras se completa la infraestructura prevista en Lalín, operará desde la base aérea de Silleda, en Pontevedra.
La llegada del Black Hawk en los bosque forma parte de la ampliación de los recursos aéreos de la comunidad, que cuenta con 24 medios propios para combatir los incendios forestales. A este refuerzo se suman nuevas inversiones para mejorar las instalaciones desde las que trabajan los equipos de emergencia.
La Xunta prevé destinar seis millones de euros a la ampliación y mejora de varias bases aéreas, además de otros tres millones para construir y acondicionar bases de unidades operativas. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante los fuegos y reforzar la infraestructura necesaria para intervenir en diferentes puntos del territorio.
En pocas palabras
- Incorporan helicóptero: Se suma un Black Hawk militar con capacidad de descargar 4.300 litros de agua para combatir incendios.
- Capacidad superior: La aeronave puede transportar más del doble de agua que otros helicópteros del dispositivo gallego.
- Primera en Europa: Galicia es la primera región europea en integrar un helicóptero pesado Black Hawk civil para la lucha contra incendios.