El trabajo permitió localizar la subpoblación de huemules más austral del mundo. Las cámaras permanecieron registrando la fauna durante aproximadamente un año y fueron recuperadas en febrero de 2026.

Las cámaras también revelaron una ausencia

La búsqueda no se limita al extremo sur de Chile. A unos 1.800 kilómetros hacia el norte, los equipos realizaron otra campaña en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, donde existían relatos de avistamientos, pero no registros fotográficos que confirmaran su presencia.

Después de casi un año de monitoreo, las cámaras captaron vizcachas, pudúes, güiñas y distintas aves. También registraron híbridos de jabalíes con cerdos domésticos. Sin embargo, no encontraron huemules en los sectores estudiados.

La búsqueda del huemul también está incorporando otras herramientas. En Argentina, investigadores de Parques Nacionales, CONICET y WCS probaron drones equipados con cámaras térmicas en los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi.

La tecnología permite detectar el calor que emiten los animales y distinguir algunas especies incluso cuando están ocultas entre la vegetación. Las primeras pruebas identificaron una particularidad del huemul: su cabeza emite más calor que el resto del cuerpo, debido al aislamiento térmico que le proporciona su pelaje.