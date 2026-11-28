En las montañas y bosques de la Patagonia sobrevive uno de los ciervos más amenazados de Sudamérica. Es tan difícil de encontrar que los equipos de conservación están utilizando helicópteros para llegar a territorios prácticamente inaccesibles, instalar cámaras trampa y averiguar cuántos ejemplares quedan.
Usaron un helicóptero para llegar a una montaña inaccesible y buscar al ciervo más amenazado de la Patagonia
Equipos de conservación utilizan helicópteros en montañas y bosques para localizar al huemul, el ciervo amenazado de Sudamérica.
Se trata del huemul, una especie nativa de Chile y Argentina cuya población se estima en apenas 1.500 individuos. La iniciativa, impulsada por la Fundación Rewilding Chile junto con organismos públicos, busca localizar grupos que todavía sobreviven en zonas remotas y reunir información para evitar su desaparición.
Los helicópteros que están buscando al ciervo más amenazado de la Patagonia
El programa se llama Heli Huemul y utiliza helicópteros para trasladar a los investigadores hasta sectores montañosos donde el acceso por tierra resulta extremadamente complicado. En 2025, una expedición conjunta de Rewilding Chile y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) instaló 20 cámaras trampa en el área del futuro Parque Nacional Cabo Froward, en la región de Magallanes.
El trabajo permitió localizar la subpoblación de huemules más austral del mundo. Las cámaras permanecieron registrando la fauna durante aproximadamente un año y fueron recuperadas en febrero de 2026.
Las cámaras también revelaron una ausencia
La búsqueda no se limita al extremo sur de Chile. A unos 1.800 kilómetros hacia el norte, los equipos realizaron otra campaña en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, donde existían relatos de avistamientos, pero no registros fotográficos que confirmaran su presencia.
Después de casi un año de monitoreo, las cámaras captaron vizcachas, pudúes, güiñas y distintas aves. También registraron híbridos de jabalíes con cerdos domésticos. Sin embargo, no encontraron huemules en los sectores estudiados.
La búsqueda del huemul también está incorporando otras herramientas. En Argentina, investigadores de Parques Nacionales, CONICET y WCS probaron drones equipados con cámaras térmicas en los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi.
La tecnología permite detectar el calor que emiten los animales y distinguir algunas especies incluso cuando están ocultas entre la vegetación. Las primeras pruebas identificaron una particularidad del huemul: su cabeza emite más calor que el resto del cuerpo, debido al aislamiento térmico que le proporciona su pelaje.
En pocas palabras
- Huemul en peligro: Se utilizan helicópteros para localizar al ciervo más amenazado de Sudamérica.
- Iniciativas de conservación: Programas como Heli Huemul en Chile y uso de drones en Argentina buscan reunir información sobre su población.
- Resultados mixtos: Se identificaron subpoblaciones y fauna diversa, pero no se confirmó la presencia de huemules en algunas zonas estudiadas.