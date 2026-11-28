En cuanto a la iluminación, los helechos necesitan luz abundante, pero indirecta. Lo ideal es ubicarlos cerca de una ventana donde reciban claridad natural sin quedar expuestos al sol directo, que puede quemar sus frondas.

El helecho en maceta necesita cuidados especiales si se encuentra en un lugar con calefacción.

Cómo mantener la humedad que necesitan los helechos

La calefacción suele reducir la humedad relativa del ambiente, una condición que afecta especialmente a los helechos, acostumbrados a crecer en lugares húmedos y protegidos.

Para compensar este efecto, se puede colocar la maceta sobre una bandeja con piedras y agua, procurando que la base del recipiente no quede sumergida. De esta manera, la evaporación contribuye a generar un entorno ligeramente más húmedo alrededor de la planta.

Otra opción es utilizar un humidificador en la habitación, especialmente cuando la calefacción permanece encendida durante varias horas. También es recomendable agrupar los helechos con otras plantas para crear un microclima más favorable.

Con estos trucos de jardinería, el helecho se mantendrá saludable en invierno.

Cada cuánto regar los helechos durante el invierno

El riego necesita algunos ajustes durante los meses fríos. Aunque la calefacción puede acelerar el secado del sustrato, los helechos generalmente reducen su actividad de crecimiento y no necesitan la misma cantidad de agua que durante las estaciones cálidas.

Lo recomendable es comprobar la humedad de la tierra introduciendo un dedo en los primeros centímetros. Si comienza a sentirse seca, es momento de regar. El sustrato debe permanecer ligeramente húmedo, pero nunca encharcado.

También es importante utilizar macetas con agujeros de drenaje para evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces. Con estos cuidados, los helechos pueden conservar su follaje verde y saludable incluso en viviendas con calefacción por suelo radiante.