La saturación de agua nocturna es otro problema porque reduce el oxígeno en el sustrato durante seis a ocho horas. Con temperaturas nocturnas elevadas, las raíces respiran más rápido, compiten por el escaso oxígeno y pierden sus partes finas, provocando bordes amarillos en hojas y frenando el crecimiento.

Por último, dejar las hojas mojadas crea un ambiente ideal para hongos. Además, los riegos nocturnos rápidos no lavan las sales del agua de red, acumulando costras blancas que estresan la planta.

La regla de riego es simple: menos frecuencia, más profundidad, y horarios que acompañen el calor.

Qué hacer en cambio: horarios y riegos profundos

Los especialistas aconsejan cambiar la rutina haciendo riegos menos frecuentes, pero profundos entre 36 y 48 horas en macetas de 30 centímetros.

El momento más adecuado para regar es temprano por la mañana, entre las 6:00 y las 8:30. A esa hora la planta arranca el día hidratada y el sol seca las hojas rápidamente. Si se riega al atardecer, entre 18:30 y 19:30 hs.

Al regar también se debe tener en cuenta que hay que echar agua hasta que escurra por la base durante 10 a 15 segundos. Esto lava las sales acumuladas y estimula a las raíces a crecer entre 15 y 25 centímetros de profundidad.