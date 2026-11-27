Durante el verano, regar las plantas o el jardín cada noche o al caer el sol parece un hábito reparador de todos los vecinos, pero los jardineros más experimentados coinciden en que esta costumbre diaria las debilita y afecta. ¿Por qué y cómo eivtarlo? Te lo contamos.
Por qué regar las plantas todas las noches en verano las debilita
Durante los meses de verano, muchas personas acostumbran mojar sus plantas o jardín en la noche buscando darles un alivio ante un día largo de calor o mucho sol. Sin embargo, jardineros y viveristas coinciden en que hacer este hábito diario lejos de beneficiarlas, termina debilitándolas.
En primer lugar porque la humedad perjudica el desarrollo de las raíces. Es decir si recibe agua en la superficie todas las noches, la planta desarrolla raíces cortas de solo tres o cuatro centímetros y ante el calor, esas raíces superficiales sufren el impacto directo del clima.
La saturación de agua nocturna es otro problema porque reduce el oxígeno en el sustrato durante seis a ocho horas. Con temperaturas nocturnas elevadas, las raíces respiran más rápido, compiten por el escaso oxígeno y pierden sus partes finas, provocando bordes amarillos en hojas y frenando el crecimiento.
Por último, dejar las hojas mojadas crea un ambiente ideal para hongos. Además, los riegos nocturnos rápidos no lavan las sales del agua de red, acumulando costras blancas que estresan la planta.
Qué hacer en cambio: horarios y riegos profundos
Los especialistas aconsejan cambiar la rutina haciendo riegos menos frecuentes, pero profundos entre 36 y 48 horas en macetas de 30 centímetros.
El momento más adecuado para regar es temprano por la mañana, entre las 6:00 y las 8:30. A esa hora la planta arranca el día hidratada y el sol seca las hojas rápidamente. Si se riega al atardecer, entre 18:30 y 19:30 hs.
Al regar también se debe tener en cuenta que hay que echar agua hasta que escurra por la base durante 10 a 15 segundos. Esto lava las sales acumuladas y estimula a las raíces a crecer entre 15 y 25 centímetros de profundidad.
En pocas palabras
- Riesgo nocturno: regar las plantas cada noche en verano debilita sus raíces y las expone al estrés hídrico.
- Solución experta: prefiera riegos profundos y menos frecuentes, idealmente temprano por la mañana.
- Salud vegetal: evite la humedad prolongada para prevenir hongos y la acumulación de sales perjudiciales.