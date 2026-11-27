El jazmín es una de las plantas favoritas para decorar jardines, patios y balcones gracias a sus flores delicadas y su perfume característico. Sin embargo, existe otra especie que gana protagonismo por su capacidad para soportar las altas temperaturas, resistir períodos de sequía y ofrecer una floración abundante durante los meses más cálidos, todo esto sin demandar cuidados de jardinería complejos.
Fin del reinado del jazmín: la planta de flores elegantes que resiste la sequía, tolera el calor y no demanda cuidados de jardinería
Aunque el jazmín es la planta reina del jardín, hay otra especie que promete arrebatarle el trono por su belleza y facilidad de cuidado
Cuál es la planta floral que llega para destronar al jazmín
Se trata de la Lantana camara, un arbusto ornamental rústico que se destaca por sus llamativas flores de distintos colores y su facilidad de mantenimiento. Su resistencia y atractivo visual la convierten en una alternativa interesante para quienes buscan renovar el jardín sin dedicar demasiado tiempo a las tareas de jardinería.
Una de las principales características de la Lantana camara es su capacidad para adaptarse a condiciones climáticas exigentes. A diferencia de otras plantas ornamentales que necesitan riegos frecuentes para mantenerse saludables, como el jazmín, este arbusto tolera los períodos de poca humedad y puede desarrollarse en suelos con baja disponibilidad de agua.
También soporta la exposición directa al sol y la radiación intensa, por lo que resulta una excelente opción para jardines que reciben varias horas de luz natural.
Su atractivo no depende únicamente de su resistencia. La lantana ofrece una floración prolongada durante la primavera y el verano, con pequeñas flores agrupadas en inflorescencias redondeadas.
Una de sus particularidades más llamativas es la combinación de colores: una misma mata puede presentar tonalidades amarillas, naranjas, rosas y fucsias, creando un efecto decorativo muy vistoso y superando notablemente al jazmín.
Para conseguir un desarrollo saludable, lo ideal es ubicarla en un lugar soleado y utilizar un sustrato con buen drenaje. Durante las primeras semanas después de la plantación necesita riegos regulares para establecer sus raíces. Una vez adaptada, puede soportar períodos más prolongados sin agua. La poda ocasional también ayuda a controlar su tamaño, retirar ramas secas y estimular nuevos brotes.
Otro beneficio importante de esta planta es su aporte ecológico. Sus flores producen néctar que atrae mariposas, abejas y otros polinizadores, lo que contribuye a generar mayor biodiversidad en el jardín. De esta manera, incorporar lantana al parque no solamente permite sumar color, sino también favorecer la presencia de fauna beneficiosa.
En pocas palabras
- Jazmín: La planta reina del jardín, valorada por su perfume y flores delicadas.
- Lantana camara: Una especie resistente a sequía y calor, con floración abundante y diversos colores.
- Beneficios: Atrae polinizadores y requiere cuidados mínimos, siendo una alternativa al jazmín.