También soporta la exposición directa al sol y la radiación intensa, por lo que resulta una excelente opción para jardines que reciben varias horas de luz natural.

Lantana camara.

Su atractivo no depende únicamente de su resistencia. La lantana ofrece una floración prolongada durante la primavera y el verano, con pequeñas flores agrupadas en inflorescencias redondeadas.

Una de sus particularidades más llamativas es la combinación de colores: una misma mata puede presentar tonalidades amarillas, naranjas, rosas y fucsias, creando un efecto decorativo muy vistoso y superando notablemente al jazmín.

Para conseguir un desarrollo saludable, lo ideal es ubicarla en un lugar soleado y utilizar un sustrato con buen drenaje. Durante las primeras semanas después de la plantación necesita riegos regulares para establecer sus raíces. Una vez adaptada, puede soportar períodos más prolongados sin agua. La poda ocasional también ayuda a controlar su tamaño, retirar ramas secas y estimular nuevos brotes.

Lantana camara.

Otro beneficio importante de esta planta es su aporte ecológico. Sus flores producen néctar que atrae mariposas, abejas y otros polinizadores, lo que contribuye a generar mayor biodiversidad en el jardín. De esta manera, incorporar lantana al parque no solamente permite sumar color, sino también favorecer la presencia de fauna beneficiosa.