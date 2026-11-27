Pero su reputación no surgió de un día para otro. El apodo de la Suiza de América del Sur comenzó a popularizarse durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el país atravesó una profunda transformación bajo la presidencia de José Batlle y Ordóñez.

Hace más de 100 años la llamaron la Suiza de América del Sur y hoy vuelve a destacarse

Durante sus gobiernos (1903-1907 y 1911-1915) se impulsaron reformas que marcaron la historia uruguaya, la jornada laboral de ocho horas, la expansión de la educación pública, la separación entre la Iglesia y el Estado y el fortalecimiento de los derechos sociales. Estas medidas ayudaron a construir un Estado de bienestar que distinguió a Uruguay dentro de América Latina.

Más de un siglo después, esa trayectoria sigue reflejándose en sus indicadores. Uruguay se destaca en la región como un destino confiable y previsible para vivir, trabajar o invertir gracias a su estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. A diferencia de otros países vecinos marcados por crisis recurrentes, ofrece reglas de juego claras, baja inflación y un sistema financiero sólido, lo que brinda tranquilidad a largo plazo.

Además, cuenta con incentivos fiscales atractivos para residentes extranjeros y una fuerte apuesta por los servicios tecnológicos y el trabajo remoto, consolidándose como un entorno estable donde proyectar el futuro sin sobresaltos económicos.