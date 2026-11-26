La elevada turbiedad con la que baja el agua del río Mendoza obligó a interrumpir momentáneamente la producción de cuatro establecimientos potabilizadores que abastecen al Gran Mendoza. La situación genera complicaciones en el servicio de agua potable y puede provocar baja presión o cortes en distintos sectores.
Según la información difundida por Aguas Mendocinas sobre el episodio, el problema se originó durante la madrugada de este jueves, luego de una serie de maniobras en la válvula de chorro hueco del dique Potrerillos. Las operaciones, destinadas a incrementar la salida de agua del río para atender la demanda de riego, provocaron un aumento de la turbiedad.
Cuatro plantas potabilizadoras fuera de servicio
A través de un comunicado, Aguas Mendocinas informó que permanecen momentáneamente fuera de producción los establecimientos Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas, debido a los elevados niveles de turbiedad del agua cruda.
La empresa explicó que la continuidad de esta situación depende de cómo evolucionen las condiciones del agua en las fuentes de abastecimiento. Por el momento, no hay un horario confirmado para la normalización del servicio, que está sujeto a la recuperación de los parámetros necesarios para retomar el proceso de potabilización.
Cuáles son las zonas afectadas
La interrupción de la producción puede generar inconvenientes en distintos sectores del Gran Mendoza. Las zonas informadas son las siguientes:
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Ciudad de Mendoza: La Favorita y las secciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta.
Godoy Cruz: Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte, zona Oeste y zona Centro.
Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Jesús Nazareno, San José, Pedro Molina, Belgrano, Villa Nueva, Nueva Ciudad, Bermejo y Buena Nueva.
Maipú: Coquimbito y Gutiérrez.
En otros sectores, incluso fuera de las zonas mencionadas, también pueden registrarse episodios puntuales de baja presión o interrupciones, de acuerdo con las condiciones de la red de distribución.
Qué recomiendan para cuidar el agua
Ante esta contingencia, Aysam pidió a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable y preservar las reservas de los tanques domiciliarios.
Entre las principales recomendaciones se encuentran priorizar el consumo esencial, evitar el uso de lavarropas y lavavajillas y suspender el riego de jardines y el lavado de veredas y vehículos.
La empresa mantiene el seguimiento de las condiciones del agua en las fuentes de abastecimiento y comunicará las novedades sobre la recuperación del servicio a través de sus canales oficiales.
En pocas palabras
- Cortes de agua: Cuatro plantas potabilizadoras del Gran Mendoza dejaron de funcionar por alta turbiedad del río.
- Causa: Maniobras en válvula del dique Potrerillos para aumentar la salida de agua de riego.
- Recomendaciones: Se pide uso responsable del agua, priorizar consumo esencial y evitar usos no vitales.