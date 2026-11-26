La empresa explicó que la continuidad de esta situación depende de cómo evolucionen las condiciones del agua en las fuentes de abastecimiento. Por el momento, no hay un horario confirmado para la normalización del servicio, que está sujeto a la recuperación de los parámetros necesarios para retomar el proceso de potabilización.

Cuáles son las zonas afectadas

La interrupción de la producción puede generar inconvenientes en distintos sectores del Gran Mendoza. Las zonas informadas son las siguientes:

Ciudad de Mendoza: La Favorita y las secciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta.

Godoy Cruz: Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte, zona Oeste y zona Centro.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Jesús Nazareno, San José, Pedro Molina, Belgrano, Villa Nueva, Nueva Ciudad, Bermejo y Buena Nueva.

Maipú: Coquimbito y Gutiérrez.

En otros sectores, incluso fuera de las zonas mencionadas, también pueden registrarse episodios puntuales de baja presión o interrupciones, de acuerdo con las condiciones de la red de distribución.

Qué recomiendan para cuidar el agua

Ante esta contingencia, Aysam pidió a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable y preservar las reservas de los tanques domiciliarios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran priorizar el consumo esencial, evitar el uso de lavarropas y lavavajillas y suspender el riego de jardines y el lavado de veredas y vehículos.

La empresa mantiene el seguimiento de las condiciones del agua en las fuentes de abastecimiento y comunicará las novedades sobre la recuperación del servicio a través de sus canales oficiales.