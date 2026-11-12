Uno de los puntos más complicados para circular por la Ciudad es la intersección de calles Brasil y San Juan, frente al Casino de Mendoza. Allí no está permitido cruzar, ya que quienes circulan por calle San Martín hacia el norte son desviados y deben buscar vías alternativas para continuar su recorrido. Ahora se sumó una nueva complicación.
Otra vez cortaron la calle San Juan de Capital por trabajos de Aguas Mendocinas que durarán casi un mes
La circulación en calle San Juan, en Ciudad, se encuentra afectada nuevamente por una obra de Aguas Mendocinas por renovación del sistema de alcantarillado
La situación también afecta a quienes llegan desde calle Belgrano, que al cruzar Brasil cambia su denominación a San Juan en dirección norte. En ese tramo, los vehículos cuentan con una sola mano de circulación, por lo que se recomienda transitar con precaución y prestar atención a las indicaciones.
Qué trabajos se realizan en calle San Juan
Aguas Mendocinas informó que una empresa contratista lleva adelante la renovación del sistema de alcantarillado que cruza desde la Plazoleta Barraquero hacia el este.
Según explicaron, la intervención es necesaria porque la infraestructura existente, correspondiente a una cuneta, tiene filtraciones que provocaron daños en las losas de la calzada.
Las tareas se desarrollarán en dos etapas: primero se trabajará sobre la media calzada del sector este y, posteriormente, sobre la del sector oeste. AYSAM indicó la duración estimada de esta intervención es de aproximadamente 28 días.
Una vez finalizada la renovación del sistema de alcantarillado, se avanzará con la reparación y renovación de las losas dañadas en el sector norte.
De esta manera, las complicaciones para circular por calle San Juan podrían extenderse durante varias semanas, y aconsejaron a los conductores usar recorridos alternativos y evitar, en lo posible, el sector intervenido.
Otro antecedente reciente: el corte en calles San Martín e Irigoyen
Este nuevo corte se suma a otros trabajos que en las últimas semanas afectaron la circulación en el Gran Mendoza. Hace aproximadamente un mes se había anunciado un corte de tránsito en calle San Martín e Irigoyen, en Godoy Cruz, también vinculado a obras de Aguas Mendocinas.
Así, las intervenciones sobre la infraestructura de servicios vuelven a generar modificaciones en la circulación vehicular y obligan a los conductores a estar atentos a los cortes y desvíos en distintos puntos del área metropolitana.
En pocas palabras
- Corte de calle San Juan: afectada por obra de alcantarillado con trabajos que durarán casi un mes.
- Tránsito desviado: intersección con Brasil presenta complicaciones y se desvían vehículos de San Martín hacia el norte.
- Obras de Aguas Mendocinas: renovación del sistema de alcantarillado desde Plazoleta Barraquero, con duración estimada de 28 días.