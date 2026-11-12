Otra vez cortaron la calle San Juan de Capital por trabajos de Aguas Mendocinas que durarán casi un mes

Cortaron media calzada de calle San Juan, a la altura de Brasil. Foto: Pablo Gamba / Radio Nihuil

Según explicaron, la intervención es necesaria porque la infraestructura existente, correspondiente a una cuneta, tiene filtraciones que provocaron daños en las losas de la calzada.

Las tareas se desarrollarán en dos etapas: primero se trabajará sobre la media calzada del sector este y, posteriormente, sobre la del sector oeste. AYSAM indicó la duración estimada de esta intervención es de aproximadamente 28 días.

Una vez finalizada la renovación del sistema de alcantarillado, se avanzará con la reparación y renovación de las losas dañadas en el sector norte.

De esta manera, las complicaciones para circular por calle San Juan podrían extenderse durante varias semanas, y aconsejaron a los conductores usar recorridos alternativos y evitar, en lo posible, el sector intervenido.

Desde Aguas Mendocinas aseguran que las obras se deben a trabajos de renovación del sistema de alcantarillado que cruza desde Plazoleta Barraquero hacia el Este. Foto: Pablo Gamba / Radio Nihuil

Otro antecedente reciente: el corte en calles San Martín e Irigoyen

Este nuevo corte se suma a otros trabajos que en las últimas semanas afectaron la circulación en el Gran Mendoza. Hace aproximadamente un mes se había anunciado un corte de tránsito en calle San Martín e Irigoyen, en Godoy Cruz, también vinculado a obras de Aguas Mendocinas.

Así, las intervenciones sobre la infraestructura de servicios vuelven a generar modificaciones en la circulación vehicular y obligan a los conductores a estar atentos a los cortes y desvíos en distintos puntos del área metropolitana.