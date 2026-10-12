El corte total de tránsito en calles San Martín e Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, comenzó este lunes. La interrupción se extenderá durante 45 días y está vinculada con las obras de renovación de las redes de agua y cloacas que lleva adelante Aguas Mendocinas (AYSAM).
Comenzó el corte total de tránsito en calles San Martín e Yrigoyen, en el límite de Ciudad y Godoy Cruz
El corte será por 45 días por obras en las redes de agua y cloacas. Tampoco hay paso peatonal. Se habilitó la circulación en calles San Juan y Brasil
La circulación de vehículos quedó interrumpida en el cruce debido a la magnitud de los trabajos y a la instalación de maquinaria pesada, como excavadoras. Según informaron, la medida busca garantizar la seguridad durante las tareas. Por el momento, tampoco está habilitado el cruce peatonal.
Como alternativa, quedó liberada la circulación en la intersección de calles San Juan y Brasil, donde finalizaron los trabajos previstos para ese tramo.
La organización de los desvíos para vehículos particulares y transporte público fue coordinada entre la Subsecretaría de Transporte, la Municipalidad de Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.
Una obra de $5.700 millones
Los trabajos forman parte de un proyecto de renovación integral de las redes de agua potable y cloacas, con una inversión total de $5.700 millones.
Según AYSAM, las obras beneficiarán a más de 70.000 vecinos de Ciudad y Godoy Cruz. La intervención busca mejorar la infraestructura sanitaria de ambos departamentos mediante la renovación de las redes existentes.
Desvíos en recorridos de colectivos por el corte
Por el corte total en calles San Martín e Hipólito Yrigoyen, los conductores deberán utilizar calles alternativas para circular entre Ciudad y Godoy Cruz.
El transporte público también modificará sus recorridos. Varias líneas que circulan de sur a norte desviarán por Castellani, Belgrano, San Juan y Juan B. Barraquero, mientras que las que viajan hacia el sur utilizarán alternativas como Peltier, Morón, Rioja, Brasil y Costanera, según el recorrido de cada servicio.
Los cambios fueron coordinados entre la Subsecretaría de Transporte y los municipios de Ciudad y Godoy Cruz. Se recomienda a los usuarios consultar los recorridos actualizados antes de viajar y prever demoras durante los 45 días que durará el corte.
En pocas palabras
- Corte de tránsito: se implementó en calles San Martín e Yrigoyen por obras de redes de agua y cloacas.
- Duración y motivo: la interrupción será por 45 días debido a trabajos de renovación y maquinaria pesada.
- Desvíos y alternativas: se liberó la circulación en San Juan y Brasil; se coordinaron desvíos para vehículos y transporte público.