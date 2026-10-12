Comenzó el corte total de tránsito en calles San Martín e Yrigoyen, en el límite de Ciudad y Godoy Cruz

Para evitar altas demoras en el tránsito por esa zona, quedó habilitada calle San Juan y Brasil. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La organización de los desvíos para vehículos particulares y transporte público fue coordinada entre la Subsecretaría de Transporte, la Municipalidad de Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.

Una obra de $5.700 millones

Los trabajos forman parte de un proyecto de renovación integral de las redes de agua potable y cloacas, con una inversión total de $5.700 millones.

Según AYSAM, las obras beneficiarán a más de 70.000 vecinos de Ciudad y Godoy Cruz. La intervención busca mejorar la infraestructura sanitaria de ambos departamentos mediante la renovación de las redes existentes.

Desvíos en recorridos de colectivos por el corte

Por el corte total en calles San Martín e Hipólito Yrigoyen, los conductores deberán utilizar calles alternativas para circular entre Ciudad y Godoy Cruz.

El transporte público también modificará sus recorridos. Varias líneas que circulan de sur a norte desviarán por Castellani, Belgrano, San Juan y Juan B. Barraquero, mientras que las que viajan hacia el sur utilizarán alternativas como Peltier, Morón, Rioja, Brasil y Costanera, según el recorrido de cada servicio.

Los cambios fueron coordinados entre la Subsecretaría de Transporte y los municipios de Ciudad y Godoy Cruz. Se recomienda a los usuarios consultar los recorridos actualizados antes de viajar y prever demoras durante los 45 días que durará el corte.