Vivió años en Mendoza, es amiga del papa León XIV y ahora lo espera en Perú: "Lo de Argentina fue superador"

"Estoy en la Catedral de Lima junto a otras religiosas. Esto es una fiesta, un día de felicidad y algarabía", cuenta emocionada. Y anticipa que este viernes partirá hacia Chiclayo, la ciudad peruana donde comenzó buena parte de su historia con León XIV.

Una vida entre Mendoza y Lima, en Perú

La hermana Elfi no es una desconocida para los mendocinos. Su paso por la provincia comenzó en 1997, cuando llegó por primera vez para trabajar en el ámbito educativo y enseñar catequesis en los tres niveles. Permaneció hasta 2005, cuando regresó a Lima. Sin embargo, el destino volvería a traerla a Mendoza en 2018, esta vez con una responsabilidad mayor dentro de la congregación y del Colegio Santa Rosa de Lima, en Rodeo de la Cruz.

Durante esos años construyó vínculos con docentes, familias, alumnos y la comunidad. En una entrevista anterior había confesado que se sentía "una hija de estos pagos", una expresión que resumía el cariño que había desarrollado por la provincia.

"Estamos acá, en la Catedral de Lima, es un mundo de gente desde las 5 de la mañana", dijo Elfi a Diario UNO.

Pero su vida religiosa también había dejado huellas profundas en Perú. Fue allí donde conoció a Robert Prevost, alrededor de 2015, cuando él estaba al frente de la diócesis de Chiclayo y ella ocupaba el cargo de superiora mayor y priora provincial de la provincia Santa Rosa.

"Cada vez que viajaba a visitar a las hermanas, no faltaba la oportunidad de saludar a monseñor Robert", había contado a Diario UNO cuando se conoció su elección como Papa.

De aquellos encuentros conserva recuerdos y fotografías que hoy adquieren una dimensión histórica. Entonces era un obispo cercano a las comunidades y a las religiosas de su congregación. Ahora es León XIV y millones de personas esperan sus palabras y sus gestos.

La emoción de la religiosa cuando su amigo fue elegido Papa

Cuando fue elegido, Elfi no pudo contener la emoción. "Cuando anunciaron que el nuevo Papa era monseñor Robert Prevost me sentí inmensamente feliz, mi corazón rebosaba de alegría. Fue una alegría incontenible. Nos hizo saltar de emoción y abrazarnos entre todas las hermanas", había relatado.

También había destacado una característica que, según su experiencia, define al Pontífice: su cercanía con los más humildes.

"Es un líder compasivo, comprometido con la justicia social. Ha tenido la experiencia misionera de vivir como un pobre entre los pobres", decía entonces sobre quien había conocido en el norte peruano.

La hermana Elfi, en el centro, durante los años que pasó en Mendoza, en un colegio religioso de Guaymallén.

Ahora, desde la Catedral de Lima, la religiosa vuelve a vivir la expectativa de un encuentro que seguramente tendrá para ella un componente afectivo muy fuerte. No es solamente la emoción de participar de una convocatoria alrededor del Papa, sino la posibilidad de reencontrarse con alguien con quien compartió momentos de su camino religioso.

Y hay una frase que permite entender también cómo recuerda la experiencia argentina. Aunque hoy está nuevamente en su país natal, Elfi sigue muy presente en la memoria de quienes compartieron con ella aquellos años en Mendoza.

"Lo que se vivió en la Argentina fue único, emocionante, superador"

"Lo que se vivió en la Argentina quiero decir que fue superador, emocionante, único. Increíble", expresó.

Este viernes, cuando viaje a Chiclayo, volverá a acercarse a los lugares donde conoció a Robert Prevost y donde pudo observar de cerca su trabajo pastoral. Para ella, ese recorrido tiene una carga especial: allí nació un vínculo que hoy la encuentra esperando al mismo hombre, aunque en circunstancias completamente diferentes.

"Lo que generó el Papa en la Argentina fue realmente inolvidable", dijo Elfi Pozo desde Perú. Gentileza

Elfi Pozo Aguilar tiene una historia que une dos geografías y una misma vocación. Mendoza fue durante años su hogar y Perú es nuevamente el escenario de su misión. Entre ambos lugares conserva afectos, recuerdos y fotografías que ahora forman parte de una historia singular: la de una religiosa que conoció al Papa antes de que fuera Papa y que hoy espera volver a abrazarlo.