El papa León XIV continuó este miércoles su gira por Sudamérica y, después de completar su visita a la Argentina, viajó a Perú para cumplir con una nueva agenda de actividades. El sumo pontífice llegará a Lima durante la tarde para comenzar una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.
A menos de un mes de ser operado, el papa León XIV sigue de gira: viajó a Perú para una intensa agenda
Después de su visita a la Argentina, el sumo pontífice viajó este miércoles a Perú, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre
A sus 71 años, el Papa mantiene un intenso ritmo de viajes y encuentros públicos. Su recorrido por Perú incluirá reuniones con autoridades políticas, celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros con jóvenes y actividades con comunidades de distintas regiones. Una agenda exigente que afrontará a menos de un mes de haber sido sometido a una operación.
La intervención quirúrgica se realizó el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue operado de un tumor maligno en un pulmón. Pese a la preocupación inicial que generó su estado de salud, el Vaticano confirmó posteriormente que los controles médicos no habían detectado contraindicaciones para realizar el viaje apostólico previsto.
El Papa en Perú
El avión que trasladó a León XIV desde Buenos Aires partió a las 14 para aterrizar a las 17.30 (hora peruana, 19.30 en Argentina) en la Base Aérea del Callao, también conocida como Grupo Aéreo N.º 8.
Durante su primera jornada, el miércoles 11 de noviembre, el Papa se trasladará al Palacio de Gobierno, donde participará de la ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
La actividad continuará a las 19.45 con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Allí, el Santo Padre pronunciará un discurso.
El jueves 12, León XIV tendrá una jornada dedicada a la Iglesia peruana. Se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y representantes de equipos pastorales. También participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano y encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima.
El viernes 13 de noviembre, el pontífice viajará a Chiclayo, ciudad en la que desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa y donde fue obispo. Allí celebrará una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel, prevista para las 10.30. También visitará la capilla San Óscar Romero y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia.
El sábado 14, la agenda continuará en Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca. Antes de trasladarse, participará en Chiclayo de la coronación de la Virgen Inmaculada. En su destino posterior celebrará una misa y tendrá un encuentro de oración con la comunidad católica.
El domingo 15 será otra jornada de traslados y actividades. León XIV visitará Cusco, donde se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral.
Ese mismo día continuará su recorrido hacia Pucallpa, en la región amazónica de Ucayali. Allí se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional.
Cuándo termina la visita del papa León XIV a Perú
El lunes 16 de noviembre será la última jornada del viaje apostólico. Durante la mañana, el Papa visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará al personal y a las personas alojadas en el establecimiento.
A las 10.30, celebrará una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13.15 en la Base Aérea del Callao. Finalmente, a las 13.45, el avión papal partirá rumbo a Roma.
De esta manera, León XIV completará una extensa gira sudamericana que comenzó el 6 de noviembre y que incluyó Uruguay, Argentina y Perú. Un recorrido de doce días que el Pontífice afronta después de su reciente intervención quirúrgica y con una agenda que no da demasiado margen para el descanso.
En pocas palabras
- Papa León XIV: viajó a Perú tras su visita a Argentina para cumplir una agenda hasta el 16 de noviembre.
- Salud del Papa: realizará un intenso itinerario de actividades a menos de un mes de una operación de pulmón.
- Actividades destacadas: incluyen reuniones con autoridades, misas multitudinarias y encuentros con jóvenes y comunidades en diversas ciudades.