A menos de un mes de ser operado, el papa León XIV sigue de gira: viajó a Perú para una intensa agenda

El Papa en Perú

El avión que trasladó a León XIV desde Buenos Aires partió a las 14 para aterrizar a las 17.30 (hora peruana, 19.30 en Argentina) en la Base Aérea del Callao, también conocida como Grupo Aéreo N.º 8.

El papa León XIV permanecerá en Perú hasta el 16 de noviembre Foto: Instagram @pontifex

Durante su primera jornada, el miércoles 11 de noviembre, el Papa se trasladará al Palacio de Gobierno, donde participará de la ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

La actividad continuará a las 19.45 con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Allí, el Santo Padre pronunciará un discurso.

El jueves 12, León XIV tendrá una jornada dedicada a la Iglesia peruana. Se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y representantes de equipos pastorales. También participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano y encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

El viernes 13 de noviembre, el pontífice viajará a Chiclayo, ciudad en la que desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa y donde fue obispo. Allí celebrará una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel, prevista para las 10.30. También visitará la capilla San Óscar Romero y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia.

El sábado 14, la agenda continuará en Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca. Antes de trasladarse, participará en Chiclayo de la coronación de la Virgen Inmaculada. En su destino posterior celebrará una misa y tendrá un encuentro de oración con la comunidad católica.

El domingo 15 será otra jornada de traslados y actividades. León XIV visitará Cusco, donde se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral.

Ese mismo día continuará su recorrido hacia Pucallpa, en la región amazónica de Ucayali. Allí se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional.

El viernes 13, el papa León XIV visitará Chiclayo. Foto: Instagram @pontifex

Cuándo termina la visita del papa León XIV a Perú

El lunes 16 de noviembre será la última jornada del viaje apostólico. Durante la mañana, el Papa visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará al personal y a las personas alojadas en el establecimiento.

A las 10.30, celebrará una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13.15 en la Base Aérea del Callao. Finalmente, a las 13.45, el avión papal partirá rumbo a Roma.

De esta manera, León XIV completará una extensa gira sudamericana que comenzó el 6 de noviembre y que incluyó Uruguay, Argentina y Perú. Un recorrido de doce días que el Pontífice afronta después de su reciente intervención quirúrgica y con una agenda que no da demasiado margen para el descanso.