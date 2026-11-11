Milei lloró al despedir al papa León XIV: "Esta es su casa siempre"

Javier Milei se mostró emocionado al despedir al papa León XIV en Ezeiza. Foto: captura de pantalla.

El itinerario del papa León XIV en Perú

El avión papal partió desde Buenos Aires a las 14 y tiene previsto aterrizar a las 17.30 (hora peruana) en la Base Aérea del Callao. Allí se realizará la recepción oficial. Luego, el Papa participará de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y mantendrá un encuentro con la presidenta peruana, Keiko Fujimori. La jornada concluirá con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El jueves 12, en Lima, tendrá encuentros con obispos, sacerdotes, religiosas y representantes de la Iglesia. También participará de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

El viernes 13 viajará a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa y fue obispo. Allí celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y mantendrá reuniones con representantes de la Iglesia. El sábado 14 continuará hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde encabezará otra celebración religiosa.

El domingo 15 será una jornada de traslados: visitará Cusco, se encontrará con fieles en el parque arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus. Luego viajará a Pucallpa, en la región amazónica de Ucayali, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa.

El papa León XIV brindó una misa en Luján ante unas 3 millones de personas.

La visita apostólica finalizará el lunes 16 de noviembre. Ese día, León XIV visitará una casa de acogida para adultos mayores, celebrará una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas y participará de la ceremonia oficial de despedida en el Callao. A las 13.45 está prevista su partida rumbo a Roma.