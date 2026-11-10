Medios de Estados Unidos y Europa destacaron las "críticas" del papa León XIV a las políticas de Milei

El papa en reunión con empresarios. Foto: Vatican News.

La mirada desde Norteamérica y España

En Estados Unidos, The Wall Street Journal centró su análisis en el marcado contraste de perfiles entre ambos dirigentes, definiendo a León XIV como un misionero de perfil moderado frente a un mandatario populista que promueve el recorte del Estado.

The Washington Post, en tanto, editorializó que el paso del papa por el centro de discapacitados representó un cuestionamiento implícito a las políticas sociales del gobierno, describiéndolo como una "reprimenda velada a la austeridad polarizadora".

Cadenas como CNN recordaron los cruces verbales del pasado entre Milei y la figura del papado -"es el representante del Maligno en la Tierra", dijo alguna vez sobre Francisco-, mientras que USA Today remarcó la exigencia papal de que el presidente "reconozca los límites" del poder durante su paso por el país.

Finalmente, en España, el diario El País graficó la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole como "una flecha al corazón de Javier Milei" debido al impacto social de los recortes en discapacidad, desvaneciendo las expectativas oficiales de que el sumo pontífice esquivaría los posicionamientos políticos durante su estadía en el país.