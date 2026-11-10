La visita del papa León XIV a la Argentina no solo reconfiguró la agenda política local, sino que resonó con fuerza en algunas redacciones del mundo. Medios gráficos y agencias de noticias de Estados Unidos y Europa dedicaron amplio espacio a analizar lo que definieron como un "choque de estilos" y críticas directas hacia las políticas de ajuste y la retórica del presidente Javier Milei.
Medios de Estados Unidos y Europa destacaron las "críticas" del papa León XIV a las políticas de Milei
Diarios y cadenas británicas, estadounidenses y españolas pusieron la lupa en los cuestionamientos del sumo pontífice a las medidas de ajuste
Desde el Reino Unido, The Telegraph calificó la visita papal como una "incómoda reunión" donde el pontífice cuestionó al líder libertario. En la misma línea, la BBC interpretó el llamado del papa a favor de una economía que beneficie a los sectores vulnerables como una "crítica diplomática pero punzante a las medidas de austeridad", señalando además que hubo una referencia velada a los recortes en la asistencia por discapacidad.
Por su parte, The Times puntualizó que León XIV utilizó su gira para desafiar la política de recortes drásticos del gasto público que impulsa la administración libertaria, la cual -según evaluó el medio británico- logró bajar la inflación pero eliminó puestos de trabajo. También consideraron que el pedido papal de un "uso cuidadoso de las palabras" y la búsqueda de acuerdos constituyó un "golpe aparente" al estilo confrontativo del presidente.
La mirada desde Norteamérica y España
En Estados Unidos, The Wall Street Journal centró su análisis en el marcado contraste de perfiles entre ambos dirigentes, definiendo a León XIV como un misionero de perfil moderado frente a un mandatario populista que promueve el recorte del Estado.
The Washington Post, en tanto, editorializó que el paso del papa por el centro de discapacitados representó un cuestionamiento implícito a las políticas sociales del gobierno, describiéndolo como una "reprimenda velada a la austeridad polarizadora".
Cadenas como CNN recordaron los cruces verbales del pasado entre Milei y la figura del papado -"es el representante del Maligno en la Tierra", dijo alguna vez sobre Francisco-, mientras que USA Today remarcó la exigencia papal de que el presidente "reconozca los límites" del poder durante su paso por el país.
Finalmente, en España, el diario El País graficó la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole como "una flecha al corazón de Javier Milei" debido al impacto social de los recortes en discapacidad, desvaneciendo las expectativas oficiales de que el sumo pontífice esquivaría los posicionamientos políticos durante su estadía en el país.
En pocas palabras
- Medios internacionales: destacaron las críticas del papa León XIV a las políticas de ajuste de Javier Milei.
- Críticas puntuales: se señalaron cuestionamientos a la economía, recortes en discapacidad y estilo confrontativo del presidente.
- Análisis de contraste: se resaltó el perfil moderado del Papa frente al mandatario argentino.