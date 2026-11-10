La tragedia de un hombre que murió cuando hacía la fila para ver al Papa León XIV en Córdoba

Tragedia en Córdoba: la asistencia médica en el lugar

Apenas se produjo la descompensación en el predio de Córdoba, personal del servicio de emergencias municipal 107 acudió a brindarle las primeras maniobras de reanimación y auxilio en el propio puesto de acceso.

Los profesionales constataron que el hombre presentaba un cuadro compatible con un paro cardiorrespiratorio y decidieron su traslado de urgencia al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, situado a pocos metros del predio, sobre la avenida Fuerza Aérea. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, el hombre falleció en el centro de salud.

El operativo sanitario montado en FAdeA por el papa León XIV

La tragedia ocurrió en el marco del enorme despliegue de seguridad y salud diagramado por la Provincia y el Municipio ante la llegada del papa León XIV, que prevé reunir a más de 700.000 personas en la misa del martes.

Dentro de las 107 hectáreas del predio aeronáutico se instalaron dos carpas sanitarias de alta complejidad con desfibriladores, monitores y medicación de emergencia, acompañadas por una flota de ambulancias y más de 1.500 profesionales abocados a la cobertura.

Tras el doloroso episodio, las autoridades volvieron a recordar la importancia de que las personas mayores o con enfermedades crónicas se mantengan hidratadas, eviten aglomeraciones prolongadas y lleven consigo su medicación habitual.