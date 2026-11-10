La tragedia de un hombre que murió cuando hacía la fila para ver al Papa León XIV en Córdoba

Una lamentable tragedia enlutó las horas previas a la histórica jornada pastoral en Córdoba: un hombre de 73 años murió en la tarde del lunes por la tarde tras sufrir una repentina descompensación mientras esperaba ver este martes al papa León XIV.
El incidente se produjo al ingresar al Polo Aeronáutico de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se desarrollaba la vigilia juvenil a la espera de la misa central del papa León XIV.
De acuerdo con fuentes policiales, la víctima de la tragedia era un fiel que había viajado desde la provincia de Chaco para participar de las celebraciones religiosas. El hombre comenzó a sentirse mal en medio de la multitud que aguardaba sobre los accesos habilitados para cruzar los controles del predio.
Tragedia en Córdoba: la asistencia médica en el lugar
Apenas se produjo la descompensación en el predio de Córdoba, personal del servicio de emergencias municipal 107 acudió a brindarle las primeras maniobras de reanimación y auxilio en el propio puesto de acceso.
Los profesionales constataron que el hombre presentaba un cuadro compatible con un paro cardiorrespiratorio y decidieron su traslado de urgencia al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, situado a pocos metros del predio, sobre la avenida Fuerza Aérea. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, el hombre falleció en el centro de salud.
El operativo sanitario montado en FAdeA por el papa León XIV
La tragedia ocurrió en el marco del enorme despliegue de seguridad y salud diagramado por la Provincia y el Municipio ante la llegada del papa León XIV, que prevé reunir a más de 700.000 personas en la misa del martes.
Dentro de las 107 hectáreas del predio aeronáutico se instalaron dos carpas sanitarias de alta complejidad con desfibriladores, monitores y medicación de emergencia, acompañadas por una flota de ambulancias y más de 1.500 profesionales abocados a la cobertura.
Tras el doloroso episodio, las autoridades volvieron a recordar la importancia de que las personas mayores o con enfermedades crónicas se mantengan hidratadas, eviten aglomeraciones prolongadas y lleven consigo su medicación habitual.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Murió un hombre de 73 años mientras esperaba ver al Papa León XIV.
- Incidente fatal: El hombre sufrió una descompensación y falleció en el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa.
- Recomendaciones sanitarias: Las autoridades instan a la hidratación y a evitar aglomeraciones para personas mayores o con enfermedades crónicas.