Perdió a su papá en un accidente y se hizo cargo del negocio familiar: 7 años después falleció en la misma ruta que su padre

Ante esa pérdida, Santiago, con apenas 31 años, tomó las riendas de la firma familiar. La compañía, concesionaria oficial de John Deere y maquinaria pesada en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, continuó su desarrollo bajo su conducción y el acompañamiento de sus hermanas.

Además de su actividad empresarial, Santiago era padre de dos hijos y un apasionado del automovilismo provincial, habiendo participado como piloto en competencias de pista.

Santiago Felipe Fiocchi y su padre Pablo protagonizaron una coincidencia trágica al fallecer en accidentes de tránsito con siete años de diferencia.

Siete años después, la tragedia volvió a repetirse sobre la misma ruta. El joven empresario circulaba solo en una coupé deportiva Toyota 86 GR rumbo a Tolhuin cuando, a la altura del kilómetro 2.868 sufrió un despiste fatal. Pero lo increíble fue que el hecho causó profundo desconcierto entre los peritos, ya que que la calzada tenía una recta despejada y óptimas condiciones de transitabilidad.

Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de frenado antes de que el rodado saliera hacia la banquina, diera múltiples tumbos en el descampado y terminara volcado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto de despiste. Aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, los equipos de emergencia hallaron al conductor ya sin signos vitales.

Lo más triste es que padre e hijo fallecieron en el mismo lugar, casi de la misma forma, pero en épocas diferentes. ¿Coincidencia? Nadie lo sabrá nunca.