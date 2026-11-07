Perdió a su papá en un accidente y se hizo cargo del negocio familiar: 7 años después falleció en la misma ruta que su padre

Últimamente Argentina desborda de noticias sobre accidentes, siniestros y muertes fatales. Pero pocas de ellas tienen detrás historias tan trágicas y poco creíbles como este caso. Un empresario argentino que falleció del mismo modo y en el mismo lugar que su padre hace años atrás.
Se trata de la historia de Santiago Felipe Fiocchi, de 38 años, quien perdió la vida en un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional 3 y que terminó siendo una dolorosa coincidencia que enlutó a Tierra del Fuego.
Perdió a su papá en un accidente y 7 años después falleció en la misma ruta que su padre
En mayo de 2019, el fundador y socio gerente de Patagonia Maquinarias, Pablo Fiocchi, murió a los 60 años cuando su moto fue embestida por una camioneta en un sector de la Ruta 3, a la altura de Campamento YPF en Río Grande.
Ante esa pérdida, Santiago, con apenas 31 años, tomó las riendas de la firma familiar. La compañía, concesionaria oficial de John Deere y maquinaria pesada en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, continuó su desarrollo bajo su conducción y el acompañamiento de sus hermanas.
Además de su actividad empresarial, Santiago era padre de dos hijos y un apasionado del automovilismo provincial, habiendo participado como piloto en competencias de pista.
Siete años después, la tragedia volvió a repetirse sobre la misma ruta. El joven empresario circulaba solo en una coupé deportiva Toyota 86 GR rumbo a Tolhuin cuando, a la altura del kilómetro 2.868 sufrió un despiste fatal. Pero lo increíble fue que el hecho causó profundo desconcierto entre los peritos, ya que que la calzada tenía una recta despejada y óptimas condiciones de transitabilidad.
Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de frenado antes de que el rodado saliera hacia la banquina, diera múltiples tumbos en el descampado y terminara volcado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto de despiste. Aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, los equipos de emergencia hallaron al conductor ya sin signos vitales.
Lo más triste es que padre e hijo fallecieron en el mismo lugar, casi de la misma forma, pero en épocas diferentes. ¿Coincidencia? Nadie lo sabrá nunca.
En pocas palabras
- Doble tragedia: un empresario argentino murió en un accidente vial en la Ruta 3, el mismo lugar donde su padre falleció 7 años antes.
- Relevo generacional: tras la muerte de su padre en 2019, Santiago Fiocchi, de 38 años, se hizo cargo del negocio familiar de maquinaria pesada.
- Extrañas circunstancias: el joven empresario sufrió un despiste fatal en una recta con la calzada en óptimas condiciones, generando desconcierto entre los peritos.