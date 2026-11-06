Un hombre y un caballo murieron tras un accidente en Las Heras

Un hombre de 30 años murió en accidente ocurrido en calle Santa Rita, en Las Heras. La víctima manejaba su auto y chocó con un caballo, el cual también quedó sin vida. Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado le hicieron RCP al conductor durante varios minutos hasta que falleció en el lugar.
El conductor circulaba con su VW Voyage hacia el este por calle Santa Rita, de Las Heras, por donde se dirigía a trabajar al Parque Industrial. Repentinamente se le cruzó un caballo por el camino y no pudo evitar chocar.
Como consecuencia del accidente, el caballo terminó sobre el parabrisas y el techo del Voyage. Luego, el animal quedó tendido sobre la calzada mientras que el auto, con el conductor en su interior, terminó a unos 20 metros hacia el sur del punto del choque, en un pastizal.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 36°, Bomberos, Policía Vial, Policía Científica y dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos intentaron reanimar al conductor, pero confirmaron su muerte.
El caballo también quedó sin vida en el lugar del accidente.
En pocas palabras
- Trágico choque: un hombre y un caballo murieron en Las Heras tras un impacto en calle Santa Rita.
- Detalles del siniestro: el animal terminó sobre el auto y el vehículo se detuvo a 20 metros del lugar.
- Intervención de emergencia: bomberos y ambulancias trabajaron en el lugar, pero no pudieron reanimar al conductor.