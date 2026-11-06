Un hombre y un caballo murieron tras un accidente en Las Heras

El conductor circulaba con su VW Voyage hacia el este por calle Santa Rita, de Las Heras, por donde se dirigía a trabajar al Parque Industrial. Repentinamente se le cruzó un caballo por el camino y no pudo evitar chocar.

Como consecuencia del accidente, el caballo terminó sobre el parabrisas y el techo del Voyage. Luego, el animal quedó tendido sobre la calzada mientras que el auto, con el conductor en su interior, terminó a unos 20 metros hacia el sur del punto del choque, en un pastizal.