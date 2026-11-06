La visita del papa León XIV a Córdoba movilizará a miles de mendocinos. Datos de operadores de turismo indican que alrededor de 10.000 personas tienen previsto viajar desde Mendoza para participar de las actividades previstas junto al Santo Padre, tanto en contingentes organizados en micros con paquetes que incluyen la estadía, como en vehículos particulares.
Por la visita del papa León XIV estimaron que 10.000 mendocinos viajarán a Córdoba este lunes
El cálculo incluye a quienes viajarán en micros y a quienes lo harán en vehículos particulares para ver a León XIV. Córdoba espera recibir un millón de fieles
Los transportes saldrán el lunes al mediodía, aprovechando el feriado, y los fieles tienen previsto hacer noche en Córdoba antes de participar de la jornada central del martes.
La organización involucró a distintas comunidades religiosas y empresas de turismo. Entre las parroquias desde las que se coordinaron salidas se encuentran San Vicente Ferrer, San José Obrero, de Gutiérrez, y María Madre de la Iglesia, de Luzuriaga. También se sumaron grupos que contrataron paquetes turísticos que incluían traslado y alojamiento.
Estos preparativos arrancaron hace varios meses y en algún momento corrieron peligro de cancelarse, teniendo en cuenta la salud del Pontífice, que derivó en una operación.
El costo estimado de estos paquetes oscila entre los $140.000 y los $200.000 por persona, con una noche de alojamiento incluida.
"La idea es salir el lunes al mediodía para llegar temprano a Córdoba y poder estar con bastante anticipación en el centro de las celebraciones", dijo Ricardo Becacecci, operador turístico y presidente de la Cámara Mendocina.
En su caso, coordinó un servicio para 200 personas y otros micros iban a trasladar a unas 60. Los datos son proyecciones. Hay que tener presente que otros fieles se trasladarán en autos particulares.
Córdoba se preparó para recibir un millón de fieles por el papa León XIV
El gobierno de Córdoba organizó un importante operativo logístico ante la llegada del Papa. Las autoridades estimaron una concurrencia de hasta un millón de personas para las actividades centrales del martes 10 de noviembre.
La actividad comenzará el lunes 9 con una vigilia vinculada especialmente a la juventud católica y se extenderá hasta la madrugada.
El martes, León XIV tenía previsto arribar al aeropuerto cordobés a las 9 y encabezar una misa a las 10 en las instalaciones de Fadea, el mismo lugar donde el papa Juan Pablo II celebró una histórica misa hace 40 años.
Luego recorrería la capital provincial en papamóvil rumbo al Arzobispado. La agenda contempla un encuentro a las 15.15 en la Catedral con sacerdotes, diáconos y seminaristas. Cerca de las 17 estaba previsto su vuelo de regreso a Buenos Aires.
El ministro de gobierno de Córdoba, Miguel Siciliano, señaló que se trabajaba para anticiparse a la importante concentración de personas y evitar que la llegada de los fieles sorprendiera a las autoridades. También indicó que desde el viernes se esperaba el arribo de mucha gente.
El mensaje del Arzobispado de Mendoza
El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis, destacó la expectativa que genera el encuentro y señaló que el arzobispo mendocino, en su condición de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, "estará muy cerca del Santo Padre".
"Estoy muy atento al mensaje del papa León y, sobre todo, a cómo vamos a encarnar ese mensaje en Argentina y traducirlo en la vida cotidiana", expresó.
En ese sentido, consideró que el mensaje papal podía representar "una chispa de esperanza, una mirada serena y comprometida hacia el futuro de una patria para todos".
Recomendaciones para cruzar los pasos internacionales
La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras difundió recomendaciones para quienes tuvieran previsto ingresar a la Argentina, por los pasos internacionales, entre el 8 y el 11 de noviembre, ante el posible incremento del tránsito.
El organismo aconsejó consultar los pasos habilitados y sus horarios, verificar la documentación personal y migratoria, contar con las autorizaciones correspondientes para viajar con menores y revisar los requisitos aduaneros y sanitarios.
Quienes viajaran en auto debían contar con licencia de conducir, documentación vehicular y seguro internacional vigentes.
En pocas palabras
- 10.000 mendocinos viajarán a Córdoba para la visita del Papa León XIV.
- Se estima que hasta un millón de fieles asistirán a las actividades centrales.
- El operativo logístico en Córdoba prevé una gran concurrencia para el martes 10 de noviembre.