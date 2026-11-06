Por la visita del papa León XIV estimaron que 10.000 mendocinos viajarán a Córdoba este lunes

El Papa León XVI revoluciona al país con su visita a la Argentina, luego de su operación de cáncer de pulmón.

Estos preparativos arrancaron hace varios meses y en algún momento corrieron peligro de cancelarse, teniendo en cuenta la salud del Pontífice, que derivó en una operación.

El costo estimado de estos paquetes oscila entre los $140.000 y los $200.000 por persona, con una noche de alojamiento incluida.

"La idea es salir el lunes al mediodía para llegar temprano a Córdoba y poder estar con bastante anticipación en el centro de las celebraciones", dijo Ricardo Becacecci, operador turístico y presidente de la Cámara Mendocina.

En su caso, coordinó un servicio para 200 personas y otros micros iban a trasladar a unas 60. Los datos son proyecciones. Hay que tener presente que otros fieles se trasladarán en autos particulares.

Córdoba se preparó para recibir un millón de fieles por el papa León XIV

El gobierno de Córdoba organizó un importante operativo logístico ante la llegada del Papa. Las autoridades estimaron una concurrencia de hasta un millón de personas para las actividades centrales del martes 10 de noviembre.

La actividad comenzará el lunes 9 con una vigilia vinculada especialmente a la juventud católica y se extenderá hasta la madrugada.

El martes, León XIV tenía previsto arribar al aeropuerto cordobés a las 9 y encabezar una misa a las 10 en las instalaciones de Fadea, el mismo lugar donde el papa Juan Pablo II celebró una histórica misa hace 40 años.

Luego recorrería la capital provincial en papamóvil rumbo al Arzobispado. La agenda contempla un encuentro a las 15.15 en la Catedral con sacerdotes, diáconos y seminaristas. Cerca de las 17 estaba previsto su vuelo de regreso a Buenos Aires.

El ministro de gobierno de Córdoba, Miguel Siciliano, señaló que se trabajaba para anticiparse a la importante concentración de personas y evitar que la llegada de los fieles sorprendiera a las autoridades. También indicó que desde el viernes se esperaba el arribo de mucha gente.

Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, se reunirá con el Papa León XIV durante su visita a Córdoba.

El mensaje del Arzobispado de Mendoza

El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis, destacó la expectativa que genera el encuentro y señaló que el arzobispo mendocino, en su condición de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, "estará muy cerca del Santo Padre".

"Estoy muy atento al mensaje del papa León y, sobre todo, a cómo vamos a encarnar ese mensaje en Argentina y traducirlo en la vida cotidiana", expresó.

En ese sentido, consideró que el mensaje papal podía representar "una chispa de esperanza, una mirada serena y comprometida hacia el futuro de una patria para todos".

Recomendaciones para cruzar los pasos internacionales

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras difundió recomendaciones para quienes tuvieran previsto ingresar a la Argentina, por los pasos internacionales, entre el 8 y el 11 de noviembre, ante el posible incremento del tránsito.

El organismo aconsejó consultar los pasos habilitados y sus horarios, verificar la documentación personal y migratoria, contar con las autorizaciones correspondientes para viajar con menores y revisar los requisitos aduaneros y sanitarios.

Quienes viajaran en auto debían contar con licencia de conducir, documentación vehicular y seguro internacional vigentes.