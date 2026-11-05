Un cuadro pintado con Malbec, la obra que un artista mendocino lleva al papa León XIV

"Empecé hace mucho a darle forma al trabajo. Siempre destacando la industria madre de nuestra provincia, la vitivinicultura, que es lo que nos caracteriza tanto a nivel nacional como internacional, y el espíritu mendocino, tanto en su fe como en lo sanmartiniano", explicó Lardone.

El cuadro que intenta mostrar a Mendoza y su gente

La intención fue condensar en una sola imagen esas características que, según el artista, definen a Mendoza y a su gente.

"Representarla creo que fue la mejor manera con la imagen de él, el escudo propiamente de León XIV, el simbolismo de León y, al lado, la copa y la vid, sinónimo tanto de lo religioso como de nuestra característica vitivinícola", dijo.

El Malbec, en este caso, no es solamente un material para pintar. Es también una manera de llevar hasta el Vaticano una de las expresiones más reconocidas de la identidad mendocina.

La obra incorpora así el vino como lenguaje artístico y como símbolo de una provincia que encuentra en sus viñedos, sus bodegas y sus tradiciones una parte fundamental de su historia.

Pero Lardone quiso que el cuadro tuviera algo más. Que no fuera solamente una creación individual, sino una obra compartida por personas que, desde distintos lugares, pudieran aportar algo de su propia historia.

"Por lo hablado con la gente de Protocolo del gobierno de Mendoza, será exhibido al público y luego se intentará que llegue a manos del Papa", dijo.

Un cuadro para el Papa León XIV y la esencia mendocina

"Para esto pedí la intervención de distintas personas que tienen características y cualidades encerradas en lo antes descripto", contó.

Entre quienes participaron hay veteranos de la Guerra de Malvinas, personas vinculadas a la Antártida, entre ellas la primera mujer nacida en ese territorio, y representantes de distintas profesiones y oficios.

No se trató de reunir nombres por sus cargos o distinciones, sino de convocar a personas que, desde sus propias experiencias, pudieran representar valores humanos.

El proceso fue largo y siempre con la intención de expresar la identidad mendocina.

"Fueron veteranos de Malvinas, la primera mujer antártica nacida en Antártida, antárticos y personas de otras profesiones y distinciones tan particulares. No en papeles, sino en características humanas que representaran todos los aspectos", detalló.

La intención fue que la obra tuviera algo de cada uno de ellos, de sus recorridos y de sus sentimientos.

"Mi idea fue que fuéramos un grupo de gente de distintas profesiones, oficios, gente común, pero de noble sentimiento", resumió.

La pintura, de esta manera, se convirtió en un punto de encuentro entre distintas historias, unidas por la posibilidad de representar a Mendoza ante el Papa.

Un cuadro que pretende viajar al Vaticano

La obra será entregada al Papa León XIV por el gobernador mendocino, en representación de Mendoza, Argentina.

Para Lardone, el destino de su creación representa un orgullo enorme, pero también la posibilidad de que una parte de la identidad provincial llegue hasta el Pontífice.

"Para mí es un orgullo tremendo", expresó, en diálogo con Diario UNO.

En el proceso también tuvo un papel importante el presidente del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, Miguel París, quien ofreció desinteresadamente las instalaciones de la institución para que el artista pudiera trabajar en el cuadro.

Para Lardone, el destino de su creación representa un orgullo enorme, pero también la posibilidad de que una parte de la identidad provincial llegue hasta el Pontífice.

Lardone destacó especialmente ese gesto, que le permitió continuar con la obra en Mendoza y darle forma definitiva a un proyecto que había comenzado a gestarse meses antes.

Así, entre el Malbec, la copa y la vid, el escudo papal y las historias de quienes participaron, el artista construyó una pintura que busca llevar al Vaticano algo más que una imagen.

Una manera de contar qué es Mendoza, qué la identifica y qué valores quiere compartir con el mundo.