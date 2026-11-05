Papa León XIV: antes de viajar a Argentina recibió a una leyenda mundial del rock en el Vaticano

Entre sonrisas y gestos de cortesía, las dos figuras intercambiaron obsequios impregnados de significado. El Pontífice le entregó al artista un rosario bendecido, mientras que Dylan le correspondió ofreciéndole un ejemplar firmado de su autobiografía, Chronicles - Volume 1.

A sus 85 años, el músico estadounidense se encuentra recorriendo los escenarios italianos como parte de su Rough and Rowdy Ways Tour, previa a su presentación de este jueves 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport de Roma.

Este cara a cara no fue fruto del azar, sino el corolario de una sintonía previa. En julio de este año, León XIV había sorprendido al citar versos de Go Away You Bomb una emblemática composición de protesta escrita por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría para prologar un libro sobre el desarme mundial publicado por la Librería Editora Vaticana.

Aquella referencia lírica sirvió al Santo Padre para alertar sobre la creciente amenaza nuclear y la urgencia de detener el rearme global.

Para el autor de Like a Rolling Stone, la experiencia tampoco resultaba del todo ajena. Casi tres décadas atrás, en 1997, Dylan había protagonizado un momento inolvidable ante el papa Juan Pablo II durante el Congreso Eucarístico Nacional en Bolonia.

Ante 300 mil jóvenes, el músico interpretó clásicos como Knockin' on Heaven's Door y se acercó a saludar al Pontífice polaco, quien incluso citó la célebre Blowin' in the Wind durante su homilía.

Casi treinta años después de aquella cita masiva en suelo boloñés, el artista retornó a los pasillos vaticanos para completar un nuevo capítulo en su particular relación con el Papado.

Entre la solemnidad de las estancias vaticanas y la serenidad de dos trayectorias legendarias, León XIV y Bob Dylan reafirmaron que las canciones de protesta y las plegarias por la paz hablan, en el fondo, el mismo idioma.