Visita del papa León XIV: un seminarista mendocino elegido entre los 4 que darán testimonio vocacional

El joven seminarista comenzó a pensar en seguir su vocación religiosa desde que era adolescente y participaba en las actividades de la parroquia Divino Maestro de Las Heras.

De la catequesis a una pregunta que cambió su vida

Su historia comenzó mucho antes de ingresar al seminario, en la parroquia Divino Maestro, de Las Heras. Allí participaba como catequista y colaboraba en distintas actividades. Mientras cursaba la secundaria en la escuela José Vicente Zapata, empezó a notar que dedicaba cada vez más tiempo a la vida parroquial.

Los sábados, que antes compartía con otras actividades, comenzaron a tener otro sentido. El deporte y los amigos seguían siendo parte de su vida, pero algo había cambiado. Primero se preguntó qué hacía un sacerdote y, con el tiempo, la inquietud se transformó en otra mucho más personal: por qué él no podía vivir de esa manera.

Entre experiencias propias de la juventud, el proceso fue madurando. A los 20 años, en 2020, decidió ingresar al seminario. Hoy transita el séptimo año de una formación que dura ocho.

La comunidad como forma de acompañarse

Julián considera que existe una búsqueda creciente de espiritualidad, especialmente entre los jóvenes, aunque no necesariamente vinculada con una única religión. También destaca la necesidad de recuperar los espacios comunitarios frente al avance del individualismo.

Para él, la vida parroquial ofrece justamente eso: la posibilidad de formar parte de un grupo, sentirse acompañado y construir vínculos.

Un encuentro que puede reafirmar su vocación

La visita de León XIV lo encuentra en una etapa decisiva. Cerca de terminar su formación, Julián reconoce que encontrarse con el Papa también puede ayudarlo a reafirmar su elección y preguntarse si ese es el camino en el que quiere entregar su vida.

Desde Mendoza, numerosas parroquias y movimientos organizaron viajes para participar del encuentro. Para el joven seminarista, no se trata solamente de una celebración católica: considera que el mensaje del Pontífice está dirigido a toda la sociedad, especialmente en un contexto que necesita solidaridad, generosidad y cercanía con quienes sufren.