En el marco de la histórica visita del papa León XIV al país, Correo Argentino puso en marcha la iniciativa federal "Una carta para León XIV". La propuesta permite a personas de todos los rincones del territorio nacional enviar de manera gratuita saludos, oraciones y mensajes de bienvenida al Santo Padre.
Cómo enviar mensajes y cartas gratis al papa León XIV desde cualquier punto del país
A través de su red federal de sucursales, Correo Argentino habilitó la recepción sin costo de cartas, postales y oraciones con motivo de la visita papal a la Argentina
El plazo para sumarse a la iniciativa se extenderá hasta el 13 de noviembre. Durante ese período, los interesados podrán acercar sus sobres o postales a cualquiera de las sucursales de la red postal en la Argentina, sin necesidad de colocar estampillas ni abonar costo alguno por el despacho.
¿Cómo enviarle una carta al papa León XIV?
Para participar, los interesados deben consignar en los envíos las siguientes especificaciones:
- Destinatario: Su Santidad el Papa León XIV - Casilla de Correo N.º 4224,C1041WBQ.
- Remitente: indicar al dorso nombre y apellido, código postal y localidad.
- Leyenda: en el ángulo superior derecho del sobre se debe escribir la leyenda "Mensaje a León XIV".
- Costo de envío: gratuito, sin necesidad de usar estampillas.
Además, desde la empresa de correos aclaran que el mensaje debe ir en un sobre cerrado que no supere los 20 gramos. La convocatoria está abierta también a escuelas, parroquias, comunidades y organizaciones intermedias, las cuales podrán presentar los mensajes de sus integrantes de forma conjunta en cualquier sucursal, acompañados únicamente por un listado simple de los remitentes.
Tras la recolección de las cartas y mensajes desde los distintos puntos del país, la totalidad de la correspondencia se concentrará en la sede central operativa de Correo Argentino para coordinar su entrega final y remitirla formalmente a la Santa Sede.
¿Dónde hay sucursales de Correo Argentino en Mendoza?
Capital
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Mendoza Central: avenida San Martín 678.
Mendoza 1: General Gregorio Paz 501.
Godoy Cruz
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Godoy Cruz: avenida Perito Francisco P. Moreno 50.
Guaymallén
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Dorrego: coronel Manuel Dorrego 861.
Rodeo de la Cruz: avenida Bandera de los Andes 10523.
San José: doctor Tomás Godoy Cruz 1116.
Villa Nueva: Bandera de los Andes 4190.
Las Heras
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Las Heras: Domingo F. Sarmiento 1494.
Uspallata: Ruta Nacional 7 s/n.
Punta de Vacas: Ruta Nacional 7 s/n.
Luján de Cuyo
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Luján de Cuyo: General Alvear 18 (otros registros indican Azcuénaga 160).
Carrodilla: 1 de Mayo 7640 (también figura San Martín 8284).
Chacras de Coria: Aguinaga 1337.
Maipú
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Maipú: General San Martín 335.
Fray Luis Beltrán: Juan B. Alberdi 590.
Rodeo del Medio: Ruta Provincial 50, número 4783.
Lavalle
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Villa Tulumaya: Fray Luis Beltrán 11.
Junín
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Ciudad de Junín: Domingo F. Sarmiento 93.
Ingeniero Giagnoni: José Milordo s/n.
Medrano: Colón s/n.
La Paz
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La Paz: General Manuel Belgrano 200.
Rivadavia
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Rivadavia: Aristóbulo del Valle 189.
San Martín
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Ciudad de San Martín: 25 de Mayo 389.
Palmira: Juan Di Paola 200.
Santa Rosa
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Santa Rosa: presidente Julio A. Roca 269.
Las Catitas: Cadetes Argentinos 256.
Tunuyán
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Tunuyán: presidente Hipólito Yrigoyen 721.
Vista Flores: doctor Mariano Moreno 100.
Campo de los Andes: coronel Goulu s/n.
Tupungato
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Tupungato: Almirante Brown 100.
San Carlos
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Villa de San Carlos: San Martín 169.
La Consulta: avenida General San Martín 410.
Eugenio Bustos: Bernardo Quiroga 327.
San Rafael
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San Rafael: San Lorenzo 69.
Monte Comán: Buenos Aires 100 (otros registros indican 201).
Villa Atuel: Domingo F. Sarmiento 32.
General Alvear
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General Alvear: Chapeaurouge 20.
Bowen: Cristóbal Colón 378.
Carmensa: Pedro Christophersen 10.
Colonia Alvear Oeste: Laprida 198.
Malargüe
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Malargüe: Adolfo Puebla 102.
Valle de Las Leñas: complejo turístico Las Leñas.
En pocas palabras
- Actividad gratuita: Correo Argentino permite enviar cartas, postales y oraciones al papa León XIV sin costo.
- Plazo y destino: la iniciativa estará vigente hasta el 13 de noviembre y los mensajes deben dirigirse a