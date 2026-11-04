Cómo enviar mensajes y cartas gratis al papa León XIV desde cualquier punto del país

El plazo para sumarse a la iniciativa se extenderá hasta el 13 de noviembre. Durante ese período, los interesados podrán acercar sus sobres o postales a cualquiera de las sucursales de la red postal en la Argentina, sin necesidad de colocar estampillas ni abonar costo alguno por el despacho.

Gracias a Correo Argentino podrás enviarle una carta o mensaje al papa León XIV de manera gratuita.

¿Cómo enviarle una carta al papa León XIV?

Para participar, los interesados deben consignar en los envíos las siguientes especificaciones: