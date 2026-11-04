Los principales dirigentes del agro argentino formarán parte de la histórica visita del papa León XIV al país. Los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro ratificaron su presencia oficial en el encuentro que se desarrollará en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero.
El papa León XIV recibirá a la Mesa de Enlace del Campo en la UCA en un encuentro a puertas cerradas
Los referentes de las cuatro entidades del campo confirmaron su presencia en el "Encuentro con el Mundo del Trabajo", que será a puertas cerradas
La cumbre, denominada “Encuentro con el Mundo del Trabajo”, se llevará a cabo el próximo lunes 9 de noviembre a las 16.10 en el auditorio San Juan Pablo II. Allí, la comitiva de la Comisión de Enlace compartirá espacio de diálogo con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de diversos movimientos sociales.
Testimonios breves y doble representación
Bajo un fuerte hermetismo por parte de la organización eclesiástica, trascendió que el evento tendrá un formato estricto de una hora de duración y será a puertas cerradas, sin acceso al público ni a la prensa. La dinámica prevé que el pontífice escuche testimonios breves de un minuto y medio por cada sector productivo, para luego concluir la jornada con un discurso central.
La delegación ruralista estará encabezada por los titulares de las cuatro entidades: Nicolás Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA) y Lucas Magnano (Coninagro). En el caso de Pino, su asistencia contará con una doble representatividad, ya que también acudirá como miembro titular del Grupo de los Seis (G6), el núcleo que agrupa a las principales cámaras industriales y financieras del país.
Visibilizar el arraigo y las economías regionales
A través de un comunicado conjunto, las entidades destacaron la importancia de incorporar la mirada del campo en estos ámbitos de reflexión y construcción de consensos sociales. En esa misma línea, fuentes del sector aclararon que no asistirán con un documento de quejas ni exigencias sectoriales vinculadas con retenciones, impuestos o problemas de competitividad.
Por el contrario, el objetivo de los dirigentes será visibilizar la realidad del interior productivo, poniendo el foco en ejes estratégicos transversales como el arraigo rural, el impulso de las economías regionales, la inversión y la sustentabilidad del ecosistema agropecuario.
El encuentro en la UCA coronará una intensa agenda para León XIV en el Área Metropolitana, que incluirá una visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y una posterior misa masiva en Palermo.
En pocas palabras
- Cumbre histórica: la Mesa de Enlace agropecuaria se reunirá con el Papa León XIV en la UCA.
- Objetivo del encuentro: visibilizar el arraigo rural y las economías regionales ante el pontífice.
- Formato del evento: será a puertas cerradas, con testimonios breves y un discurso papal.