El papa León XIV recibirá a la Mesa de Enlace del Campo en la UCA en un encuentro a puertas cerradas

La delegación ruralista estará encabezada por los titulares de las cuatro entidades: Nicolás Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA) y Lucas Magnano (Coninagro). En el caso de Pino, su asistencia contará con una doble representatividad, ya que también acudirá como miembro titular del Grupo de los Seis (G6), el núcleo que agrupa a las principales cámaras industriales y financieras del país.

Los titulares de las cuatro entidades del campo confirmaron su asistencia institucional a la cumbre con León XIV.

Visibilizar el arraigo y las economías regionales

A través de un comunicado conjunto, las entidades destacaron la importancia de incorporar la mirada del campo en estos ámbitos de reflexión y construcción de consensos sociales. En esa misma línea, fuentes del sector aclararon que no asistirán con un documento de quejas ni exigencias sectoriales vinculadas con retenciones, impuestos o problemas de competitividad.

El Pontífice escuchará testimonios de un minuto y medio por cada sector antes de brindar su discurso final.

Por el contrario, el objetivo de los dirigentes será visibilizar la realidad del interior productivo, poniendo el foco en ejes estratégicos transversales como el arraigo rural, el impulso de las economías regionales, la inversión y la sustentabilidad del ecosistema agropecuario.

El encuentro en la UCA coronará una intensa agenda para León XIV en el Área Metropolitana, que incluirá una visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y una posterior misa masiva en Palermo.