Un compromiso profesional de alto valor simbólico terminó empañado por la controversia. Axel expresó abiertamente su dolor e indignación luego de que la organización de un evento en la provincia de Córdoba decidiera cancelar su presentación, donde tenía previsto interpretar su emblemático tema "Somos Uno" ante la presencia y la visita del papa León XIV.
León XIV: Axel iba a cantarle en un evento pero una mujer lo difamó y lo bajaron
Una vestuarista señaló a Axel por presunto acoso, lo que derivó en la cancelación de su show ante el Papa León XIV en Córdoba, según relató el artista
La oportunidad, caracterizada por una profunda carga emotiva dado el histórico vínculo del Pontífice con Perú país muy cercano al corazón del músico, se truncó abruptamente a raíz de acusaciones mediáticas en su contra.
El desencadenante fue la aparición televisiva de una vestuarista que lo señaló por presunto acoso, un episodio que el artista vinculó públicamente a una supuesta deuda económica.
La repercusión generó incertidumbre en la logística organizativa y desembocó en la suspensión de su show. "Me habían llamado para cantar en Córdoba y, casualmente, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión... Hoy en día le dan espacio a cualquier persona que no está bien emocionalmente, sin verdad ni fundamento", sentenció el músico, visiblemente afectado por el tratamiento del caso.
Axel lamentó el impacto directo que el episodio tuvo en su agenda: "Eso me lastimó. Los organizadores dijeron 'che, no podemos'. Me dolió, pero lo respeto". Asimismo, respaldó su postura en sus 27 años de trayectoria ininterrumpida y criticó la falta de verificación periodística al dar aire a versiones que, según remarcó, se desacreditaron con el correr de los días.
Aunque la decisión de los organizadores respondió de manera preventiva al resguardo del desarrollo de la convocatoria, Axel remarcó la amargura que genera la difusión ligera de versiones falsas.
En pocas palabras
- Axel cancelado: la organización de un evento suspendió su show ante el Papa León XIV por acusaciones de acoso.
- Alegato del artista: el cantante vinculó las acusaciones a una deuda económica y criticó la falta de verificación periodística.
- Impacto: el incidente reabre el debate sobre la difusión de rumores y su perjuicio en compromisos artísticos.