León XIV: Axel iba a cantarle en un evento pero una mujer lo difamó y lo bajaron

La repercusión generó incertidumbre en la logística organizativa y desembocó en la suspensión de su show. "Me habían llamado para cantar en Córdoba y, casualmente, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión... Hoy en día le dan espacio a cualquier persona que no está bien emocionalmente, sin verdad ni fundamento", sentenció el músico, visiblemente afectado por el tratamiento del caso.

Axel lamentó el impacto directo que el episodio tuvo en su agenda: "Eso me lastimó. Los organizadores dijeron 'che, no podemos'. Me dolió, pero lo respeto". Asimismo, respaldó su postura en sus 27 años de trayectoria ininterrumpida y criticó la falta de verificación periodística al dar aire a versiones que, según remarcó, se desacreditaron con el correr de los días.

Aunque la decisión de los organizadores respondió de manera preventiva al resguardo del desarrollo de la convocatoria, Axel remarcó la amargura que genera la difusión ligera de versiones falsas.