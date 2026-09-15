Tuvo cáncer, es fan de Axel y él la reconoció entre el público de Mendoza

“A festivales, boliches y demás, mi papá me acompañaba. Después, a medida que fui creciendo y tenía más libertad, lo he ido a ver a Buenos Aires, he viajado donde iba. Siempre que está, estoy presente. Siempre he buscado las maneras de poder conocerlo, saludarlo, que me firmara un autógrafo, sacarnos una foto y demás”, relata.

Axel recordó a su fan que tuvo cáncer de mama y la hizo subir al escenario

La historia podría haber quedado ahí, como la de tantas admiradoras que siguen durante años a un artista, pero en 2024 la vida de María dio un giro brutal. Le detectaron cáncer de mama y comenzó un tratamiento largo y agotador. Y mientras atravesaba cada una de esas etapas, encontró en la música algo que necesitaba mucho más que una simple distracción. “Considero que la música es una salida para expresar los sentimientos, para atravesar situaciones. Y bueno, en mi caso, cuando me tocó atravesar esa enfermedad oncológica, uno de mis tantos refugios fue la música, su música, sus letras”, cuenta.

María y la frase de Axel hasta en el cuadro de celebración por su última quimio: "Celebra la vida".

María explica que siempre encontró en las canciones de Axel una mirada sobre la vida que conectaba con lo que estaba viviendo. “Siempre es una persona que habla mucho del vivir, del tomarle el valor a la vida, de estar vivos, de darse cuenta de lo importante que es”, dice. Por eso, durante el tratamiento, escucharlo no era simplemente ponerse música. Era encontrar una compañía. “Durante todo mi tratamiento me refugié mucho en eso, en sentir sus canciones, en escucharlo, en estar y demás”, cuenta.

Y en esa historia aparece Ceci, su mejor amiga, una pieza fundamental para que aquel vínculo con Axel dejara de ser solamente una fantasía. María quiere que su nombre aparezca porque, según ella misma lo aclara, fue la artífice de todo. El año pasado, para el cumpleaños de María, Ceci decidió escribirle a Axel a través de Instagram. Le contó quién era su amiga, cuánto tiempo llevaba siguiéndolo y, sobre todo, qué estaba atravesando. María no sabe exactamente cómo consiguió avanzar desde aquel primer mensaje hasta llegar a su producción, pero lo cierto es que Ceci logró contactarlo y contarle la historia.

“Él me mandó un audio para el día de mi cumpleaños y le dijo a mi amiga que quería conocerme”, recuerda María.

El gesto de Axel en medio del tratamiento por cáncer

El gesto tuvo todavía más peso porque aquel momento de la vida de María no estaba siendo fácil por ningún lado. Después de 12 años en pareja, se separó atravesando la enfermedad. “Esto hizo el tratamiento el triple de difícil”, cuenta. María quedó como mamá sola en medio de un proceso oncológico que exigía una enorme fortaleza física y emocional. En ese contexto, la aparición de Ceci y ese mensaje de Axel tuvieron un valor especial.

Finalmente, María pudo encontrarse con él el año pasado, durante uno de sus shows. “Fui a su show, me saludó, nos sacamos una foto, me dijo que me deseaba lo mejor por el tratamiento y demás”, recuerda. Hubo una foto y unas palabras, pero el vínculo no terminó allí. María siguió adelante con su tratamiento y también con una idea que para ella se volvió casi una declaración de principios: celebrar la vida.

La última quimioterapia quedó registrada en una fotografía que María conserva como un símbolo. En el cuadro aparece una frase de una canción de Axel relacionada con celebrar la vida. Esa imagen también se la mostró a él. De algún modo, aquella frase terminó siendo parte de la historia que los dos compartían.

Por eso, cuando este fin de semana Axel volvió a Mendoza, María fue al recital con un cartel. Quería que lo leyera. Quería que supiera que seguía allí, que estaba recuperada y que todo aquello que había significado su música durante el tratamiento no había quedado atrás. Pero lo que sucedió superó cualquier expectativa.

Axel la vio entre la gente y la reconoció.

La fan de Axel que terminó arriba del escenario

“Yo le llevaba un cartel para que lo leyera, pero nunca me imaginé que, por un lado, me iba a leer y que además se iba a acordar perfectamente de mí y de mi historia”, cuenta María.

El cantante recordó que la había conocido durante su tratamiento, recordó aquella última imagen en la que aparecía sin pelo y entendió inmediatamente lo que significaba verla ahora completamente recuperada. “Me dijo que me había visto sin pelo, que la última foto que teníamos era sin pelo y que él sabía lo importante que eso era para mí. Que ahora me veía y me veía radiante, me veía feliz, me veía sana”, relata.

"Nunca imaginé que se acordaría de mi historia", dijo María.

Entonces llegó la invitación que María no esperaba: subir al escenario.

Frente al público, Axel quiso compartir su historia. No solamente la de una mujer que había atravesado una enfermedad, sino la de alguien que había encontrado en la música una forma de sostenerse y seguir adelante. María subió y recibió una canción dedicada especialmente para ella. El cartel que había llevado terminó siendo parte de aquella escena que ahora guarda en fotografías y videos.

“Quería compartir esa noche con todas las que estaban presentes y llevar esto de que la música es sanadora y que ayuda un montón”, cuenta María.

María le puso siempre una gran actitud al cáncer y participó del desfile de "Mujeres Poderosas Mendoza".

Y ahí aparece el sentido que ella quiere darle a todo lo ocurrido. No quiere que la historia quede reducida al encuentro entre una fanática y su cantante favorito. Para María hay algo más importante: mostrar que después de atravesar un momento terrible puede volver la vida que parecía perdida. Que se puede volver a sonreír. Que se puede volver a sentirse una misma. Que una mujer que un año antes estaba atravesando un tratamiento y había perdido el pelo puede aparecer después frente a miles de personas, sana, feliz y radiante, como le dijo Axel.

“Para mí es muy importante, sobre todo para las mujeres y demás que pasan situaciones similares, que sepan que existe salida”, dice.

La inspiradora historia de María y de Axel, su cantante favorito

María no habla desde un lugar de perfección ni pretende presentar su experiencia como una fórmula para superar una enfermedad. Habla desde lo que le tocó vivir y desde aquello que a ella la ayudó a atravesarlo. En su caso fue la música, pero también estuvieron su amiga Ceci, su familia y esa necesidad de aferrarse a las pequeñas cosas que podían devolverle un poco de alegría en medio del tratamiento.

La escena del recital terminó cerrando, de alguna manera, un círculo que había empezado muchos años antes, cuando una nena a seguir a un cantante y su papá la acompañaba a los festivales. María creció, siguió escuchándolo, viajó para verlo, buscó sus fotos y sus autógrafos y conservó durante más de 20 años esa admiración intacta. Después llegó una enfermedad que puso todo patas para arriba. Y cuando finalmente pudo mirar hacia atrás y comprobar todo lo que había atravesado, allí estaba nuevamente Axel, pero esta vez no desde una canción ni desde un escenario lejano.

María y su amiga Ceci en el inicio del show, sin saber lo que sucedería.

Estaba mirándola a ella y sabía exactamente quién era.

“Su música a mí siempre me salvó y siempre me acompañó”, dice María. Tal vez por eso aquella noche en Mendoza no fue solamente la noche en que una fan cumplió el sueño de cantar junto a su ídolo. Fue también la noche en que una mujer que había pasado por 16 quimioterapias, 12 radioterapias y varias cirugías pudo pararse frente a miles de personas y mostrar, sin necesidad de explicar demasiado, cuánto había cambiado su vida desde aquella última fotografía en la que aparecía sin pelo.

Esta vez estaba allí para celebrar.