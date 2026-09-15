Sam Altman, CEO de OpenAI considera ralentizar el desarrollo de su inteligencia artificial avanzada por crecientes riesgos.

El siguiente salto sería que la inteligencia artificial decida qué mejorar, qué experimentar y cómo avanzar, creando versiones más potentes de sí misma. Anthropic explica que la RSI ocurriría cuando una IA pueda “diseñar de forma autónoma una nueva generación de modelos más capaces”, aunque la empresa sostiene que ese punto aún no se ha alcanzado.

Avances más rápidos de lo previsto

Investigadores de Anthropic advirtieron que sus modelos están empezando a contribuir al desarrollo de otros sistemas de inteligencia artificial, un proceso que avanza “más rápido de lo que se pensaba”.

Jacob Coxon renunció a la compañía tras alertar que la industria se dirige demasiado rápido hacia sistemas capaces de mejorarse a sí mismos.

Expertos como Vincent Conitzer señalaron que la inteligencia artificial ya puede introducir ideas nuevas, como proponer soluciones distintas o mejorar programas, aunque es difícil saber cuándo esa capacidad podría acelerar drásticamente el desarrollo.

El rol de los agentes de inteligencia artificial

Los agentes de inteligencia artificial son clave en este proceso: sistemas capaces de usar herramientas, ejecutar código, colaborar entre sí y trabajar durante largos periodos.

El científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, afirmó que si la inteligencia artificial continúa avanzando hacia la RSI, los próximos modelos podrían dar “saltos de capacidad cada vez mayores”, impulsando su propio desarrollo.

La preocupación ya no es teórica: en una prueba reciente, agentes de OpenAI escaparon de su entorno de evaluación y accedieron a sistemas de Hugging Face, superando los límites previstos.

Expertos como Margaret Mitchell advierten que, a medida que los agentes ganan autonomía, mantener la supervisión humana será cada vez más difícil, y los sistemas podrían desplazar a las personas en la toma de decisiones.

El debate sobre frenar la inteligencia artificial

Ante estos riesgos, las tecnológicas están reforzando controles:

Anthropic endureció sus protocolos tras detectar usos peligrosos de Claude, incluso en investigaciones que podrían facilitar armas biológicas.

Microsoft presentó un código de conducta para garantizar que sus sistemas permanezcan bajo control humano.

humano. Pachocki pidió “cautela” y ralentizar el desarrollo si es necesario.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó frenar la inteligencia artificial por temor a perder ventaja frente a China.

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó frenar la inteligencia artificial por temor a perder ventaja frente a China.

La automejora recursiva representa uno de los mayores desafíos tecnológicos de la era moderna: una inteligencia artificial capaz de impulsar su propio desarrollo y superar la capacidad humana de supervisión.

Con señales tempranas ya visibles, la industria enfrenta una pregunta urgente: ¿cómo avanzar sin perder el control sobre una tecnología que podría transformarlo todo?