Robert García prometió investigaciones contra Trump tras la victoria Demócrata: "Que se busque un abogado"

Crece el miedo entre los inmigrantes. Personas sostienen carteles durante una manifestación en apoyo a la Red Nacional de Organización de Jornaleros por las recientes redadas de ICE en los estacionamientos de The Home Depot, en East Windsor, Nueva Jersey en Estados Unidos. Crédito: EFE/ Ángel Colmenares.

Nuevas investigaciones impactan al entorno de Donald Trump

La victoria demócrata en las elecciones de medio término permitirá al partido utilizar las facultades de investigación del Congreso para examinar la actuación política del gobierno de Trump. Los comités podrán recurrir a citaciones obligatorias para obtener registros o exigir testimonios bajo juramento, herramientas que los demócratas no controlaban en los primeros dos años del mandato presidencial.

El comunicado oficial de los demócratas del Comité de Supervisión utiliza la expresión "Trump Crime Family" y alude a un supuesto encubrimiento en relación con los archivos de Epstein, aunque se aclara que estas son acusaciones políticas. Las investigaciones previstas no se limitarían solo al Comité de Supervisión; otros legisladores demócratas adelantaron la intención de examinar la política migratoria, la guerra con Irán y la actuación de altos funcionarios.

¿Cómo afectarán las citaciones al gobierno de Donald Trump?

Official statement from incoming chairman of the U.S. House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform @RepRobertGarcia: pic.twitter.com/A4MDkPTjzq — Oversight Dems (@OversightDems) November 4, 2026

Con el cambio de mayoría, el senador Ron Wyden, quien asumirá una posición de mayor poder, resumió su mensaje post-electoral con una sola palabra: “Citaciones”. La congresista Delia Ramírez señaló a figuras vinculadas con la política migratoria como posibles comparecientes, mientras otros legisladores mencionaron al secretario de Guerra, Pete Hegseth, como un funcionario cuya gestión podría enfrentar mayor escrutinio. El control de ambas cámaras también permitirá a los demócratas bloquear o condicionar parte de la agenda legislativa y los nombramientos impulsados por Donald Trump.