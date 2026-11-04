Las reacciones de los medios tras el duro revés de Donald Trump en el Congreso

Diferentes portales internacionales utilizaron expresiones como "duro revés", "ola azul" y "vuelco político" para describir el desenlace de los comicios. La nueva mayoría legislativa opositora otorgará a los demócratas mayor influencia en el debate de leyes y un control más estricto sobre las iniciativas de la Casa Blanca, lo que podría complicar la segunda mitad del mandato presidencial.

DERROTA DE DONALD TRUMP EN LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

La prensa europea, asiática y del Medio Oriente siguió de cerca los resultados. Diarios como The Guardian y BBC de Londres titularon sobre el rechazo de los votantes a la agenda republicana de Trump. En Francia, Le Monde describió la situación como un "vuelco político", mientras que El País de España y El Mundo calificaron el triunfo como un "duro castigo" y una "ola azul arrasadora" respectivamente, destacando la recuperación demócrata en estados tradicionalmente republicanos.