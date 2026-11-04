La reacción de Donald Trump luego del triunfo de los demócratas

En la red social X, Trump aseguró que "¡yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, hubiéramos ganado por una victoria aplastante!".

I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Nov 3 2026, 10:37 PM ET ) pic.twitter.com/sZG6BGvmsL — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026

Luego, en diálogo con el New York Times adelantó que aceptará los resultados y que se abrirá al diálogo con los demócratas. "Probablemente llegaremos a algún acuerdo", indicó.