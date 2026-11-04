Después de ver cristalizado el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término de los Estados Unidos de este martes 3 de noviembre, el presidente Donald Trump se refirió al resultado electoral a través de las redes sociales.
La reacción de Donald Trump luego del triunfo de los demócratas
El presidente Donald Trump echó mano a sus redes sociales para reaccionar a la victoria demócrata en las elecciones de este martes
En la red social X, Trump aseguró que "¡yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, hubiéramos ganado por una victoria aplastante!".
Luego, en diálogo con el New York Times adelantó que aceptará los resultados y que se abrirá al diálogo con los demócratas. "Probablemente llegaremos a algún acuerdo", indicó.
La reacción de Donald Trump luego del triunfo de los demócratas
Donald Trump ya antes le había pedido a sus seguidores que se imaginaran que su nombre figuraba en las papeletas de votación, en un intento de traccionar votos hacia los republicanos.
Sin embargo esta derrota electoral supone un duro revés a su gestión, que fue plebiscitada este martes tal cual había pedido el mismo Trump a la ciudadanía en los últimos días.
En pocas palabras
- Donald Trump: Reaccionó a través de sus redes sociales a la victoria demócrata.
- Afirmación de Trump: Aseguró que si él hubiera estado en la boleta, la victoria republicana habría sido aplastante.
- Revés electoral: La derrota representa un duro revés para la gestión del presidente, que fue plebiscitada.