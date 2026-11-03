El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proyectó este martes optimismo de cara a los próximos resultados electorales, anticipando que serán superiores a lo esperado. La declaración se produjo en el marco de las elecciones de medio término que se celebran en el país norteamericano.
Donald Trump: "Los resultados serán mejores de lo que piensan"
El presidente Donald Trump proyectó optimismo sobre las elecciones de medio término y bromeó con una posible mudanza a Israel si perdiera popularidad
En una entrevista concedida a Fox News, Trump afirmó con convicción: "Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”, marcando una postura favorable a pocas horas de la definición. Se estima que los primeros resultados se conocerán cerca de las 20.
El mandatario estadounidense aprovechó la oportunidad para hacer un comentario jocoso sobre la posibilidad de trasladar su residencia al país de Medio Oriente si alguna vez perdiera el favor del público estadounidense. "Si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaría a Israel y me convertiría en primer ministro”, añadió entre risas.
Donald Trump celebra la grandeza actual de Estados Unidos
El presidente estadounidense reiteró su lema de campaña, adaptándolo al presente. "De hecho, hemos vuelto a hacer grande a Estados Unidos, ya sabes, MAGA es algo a lo que nunca renunciaremos”, declaró, para luego matizar el uso del término “de nuevo” con un rotundo: "Estados Unidos es grande ahora”.
Trump ya emitió su voto de forma anticipada el pasado sábado 24 de octubre, junto a su esposa, Melania.
Tanto el primer mandatario como la primera dama, empadronados oficialmente en el estado de Florida, emitieron sus sufragios de manera adelantada en el condado de Palm Beach, cerca de su residencia.