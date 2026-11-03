Las elecciones en Estados Unidos tienen en vilo a todo el mundo

Estados Unidos vive su votación de medio término. Foto: Noticias Argentinas

Los votantes elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. Una de las preguntas es si los demócratas podrán recuperar los votos perdidos en 2024, según plantearon todos los analistas en los días previos.

El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso y Trump ya pidió a sus partidarios: “Piensen que estoy en la papeleta”.

Su nivel de aprobación descendió, pero los republicanos mantenían su fuerte posición en Iowa y Kansas, donde Trump suspendió actos que cambió por intervenciones virtuales.