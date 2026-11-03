Alfredo Cornejo también anunció alivio fiscal y financiero para las pymes mendocinas

Alfredo Cornejo envió un proyecto para las pymes a la Legislatura. Foto: archivo

El alivio fiscal para las pymes

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo mendocino abarca una serie de beneficios directos para los contribuyentes locales:

Suspensión de embargos: la ATM frenará las traba de embargos a las pymes hasta el 31 de diciembre de 2026 para aquellas deudas acumuladas a partir del 1 de enero de 2025. La medida prevé además la opción de prorrogarse por seis meses más.

la ATM frenará las traba de embargos a las pymes hasta el para aquellas deudas acumuladas a partir del 1 de enero de 2025. La medida prevé además la opción de prorrogarse por seis meses más. Ampliación de planes de pago: se habilitará la regularización de deudas impositivas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026 en hasta 18 cuotas (superando el esquema habitual de 12 cuotas para el año en curso).

se habilitará la regularización de deudas impositivas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026 en hasta (superando el esquema habitual de 12 cuotas para el año en curso). Compensación con saldos a favor: las pymes podrán saldar sus impuestos patrimoniales locales utilizando los saldos a favor acumulados por retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos , otorgando mayor liquidez al sector.

las pymes podrán saldar sus impuestos patrimoniales locales utilizando los saldos a favor acumulados por retenciones del Impuesto sobre los , otorgando mayor liquidez al sector. Quita de multas de hasta el 50%: quienes regularicen sus deudas en Ingresos Brutos y Sellos antes del 31 de diciembre de 2026 accederán a una quita de la mitad de las sanciones.

quienes regularicen sus deudas en Ingresos Brutos y Sellos antes del 31 de diciembre de 2026 accederán a una quita de la mitad de las sanciones. Rebaja de tasas de interés de ATM: la tasa de interés resarcitorio para deudores en mora caerá de 2,5% a 2%, mientras que la tasa de interés punitorio (deudas en etapa judicial) se reducirá de 4% a 3,5%.

Luis Caputo anunció temprano las medidas para favorecer a las pymes. Foto: archivo

El alineamiento con las decisiones de la Nación

Las medidas promovidas por Cornejo buscan dar continuidad en el plano provincial al marco presentado por el gobierno nacional en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En ese encuentro, Caputo había confirmado la suspensión de embargos nacionales por parte de ARCA y la prórroga de planes de pago, llamando a las provincias a adherir con alivios tributarios jurisdiccionales e impulsando la reducción de cargas locales como el impuesto a los Sellos.

Con este proyecto de ley, Mendoza se convierte en una de las pioneras en adecuar su esquema fiscal a la propuesta nacional.