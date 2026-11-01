Las dos internas mendocinas: de la guerra oficialista a un nuevo frente cercano al PJ

Pero no fue tan así. Dos datos: primero, el sancarlino todavía piensa en acordar una modificación a la ley electoral y ayudar con sus votos al oficialismo. Eso no ha cambiado. Y, lo otro: la verdad es que Cornejo nunca escuchó tal definición por parte de la asesora presidencial. De todo lo que se habló con la comitiva mendocina presente fue de litio, RIGI y metales.

Ni siquiera de la posible visita del mandatario a Mendoza, que por ahora parece que se enfría bastante: se habló en reunión de gabinete cuáles eran los destinos de Javier Milei antes de enero y están reducidos a tres o cuatro (si hablamos de destinos en Argentina, claro).

Cornejo en el encuentro santafesino de esta semana. Habló de las PASO y ponderó a Pullaro. Foto: Prensa de Gobierno.

¿Cómo sigue la interna? Casi igual. La “cláusula” que elevó el Ejecutivo mendocino en su última charla con el ala política libertaria es que el “gobernador sea radical. Afiliado-al-partido-radical”. Parece algo enroscado para decir “que no sea Petri”, pero quizás rige un principio de que a buen entendedor pocas palabras. No se habló jamás, todavía, de que a ese UCR lo secunde un vicegobernador afiliado a LLA. Pero es una de las posibilidades que más imaginan en Casa de Gobierno.

Mientras tanto, la imagen de Milei pareciera seguir cayendo y, de hablar de una “bazooka” de dólares, el presidente tuvo que empezar a preocuparse por la “brasuca” de dólares: es que la victoria de Lula depreció bonos brasileños y también al real con tanta violencia que ahora empuja aún más la presión sobre el tipo de cambio en el país, al que mucha gente ve -justamente- “poco real”.

Cuac. Saliendo de bromas malas, un miembro del Gobierno mendocino lo dijo así esta semana a Diario UNO: “Si no tocan el dólar, va a ser muy difícil reactivar nada de lo que hay que reactivar. Lo esperan muchos sectores, sobre todo parte del agro; pero ellos están en eso muy dogmáticos”.

Pinta para peor: la última encuesta que llegó a calle Peltier es de Martha Reale (probablemente no la den a conocer) y habla de un virtual 50-50 entre Javier y Axel Kicillof, con victoria en segunda vuelta de…

Axel Kicillof. Son malos números ¿Esto desalienta la alianza? ¿Dan ganas en Mendoza de romper con el mileísmo? En absoluto. Ningún panperonismo es opción para los locales y cualquier tercera fuerza está demasiado verde como para arriesgarse a cambiar nada (los outsiders no arrancan; se vio en una encuesta publicada el martes).

Axel Kicillof se sostiene en las encuestas nacionales. Destéfanis, una de sus dos principales aliadas locales. Foto: redes sociales

Además, “por conveniencia, pero también por convicción”, como suele decir Cornejo en público y le repite a sus colaboradores en privado, hay que bancar las reformas políticas del Ejecutivo.

Tras la salida de las encuestas que lo dieron primero y por muchos puntos a Luis Petri -de las que el cornejismo dice descreer (no en el orden individual, porque lo convalidan primero, pero sí en las cifras y en la metodología)- se supo una posible hipótesis de por qué el ex ministro no quiso ir al almuerzo de las Fuerzas Vivas:

“A donde hable Cornejo, Luis no va a ir. Si están los dos puede ser, pero si el gobernador habla y se puede evitar, se evita. Regla casi de oro”, cuentan adentro.

No todo es pelea. Hay mancomunión y está del lado del peronismo (pero no adentro del peronismo, sino hacia afuera). El viernes hubo reunión del nuevo espacio que están armando, entre otros y sobre todo, Jorge Difonso y Gabriela Lizana.

Petri hizo un guiño: estuvo en San Rafael, pero no fue al almuerzo de las Fuerzas Vivas. Foto: X de Luis Petri.

Está bastante bien nutrido y uno de los datos más importantes es que parece que esta vez el Partido Justicialista tendrá esa gran coalición con la que viene soñando desde que les fue tan mal en 2023: en ese momento dijeron que las legislativas eran para salir del pozo -podría decirse que lo lograron- y que en 2027 iban a armar un gran espacio amplio, plural y nuevamente competitivo. Que con el PJ solo ya no alcanza.

Bueno, el espacio parece que toma forma: es curioso o tal vez tenga sentido que esto avanza mucho antes que cualquier candidatura a gobernador por parte de un peronista. En dos semanas se viene el acto que cerrará Matías Stevanato y que será algo parecido a un lanzamiento sin serlo.

“¿Pero lo van a hacer? Mirá que vienen amagando hace rato y no lo hacen”, dicen los PJ díscolos. Sí, lo van a hacer, pero al final sin figuras nacionales. Antes habían dicho que traían. También lo adelantaron un día: era el 14, pero ese día juegan Boca y Banfield en el Malvinas (para los no futboleros, son semifinales de Copa Argentina) y no tiene sentido competir. Será el 13.

Como sea, el nuevo espacio político no es que “nació” para ser el vehículo electoral del justicialismo, pero sí hay fuertísimas intenciones de ir todos juntos. Se reunieron el viernes a la noche y se llama “Encuentro Mendocino”. No se sabe si ese es el nombre con el que pelearán el 2027, pero hay dos datitos que ayudan a pintar el panorama: la lista única con la que Emir Félix volverá a ser presidente del partido se llama “Encuentro Peronista por Mendoza”.

Primera coincidencia. ¿Y la lista con la que Adriana García ganó el rectorado de la UNCuyo? Encuentro Plural.

Ortiz en una de sus últimas apariciones públicas. Dijo que el lunes no irá a la Legislatura a defenderse, pero sigue su presentación judicial. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Plural fue lo del viernes. De eso no hay dudas: hubo gente cercana a Apyme; productores agrícolas, empresarios ligados al mundo RTO y cartas de intención para sumarse de dos espacios importantes: el Partido Verde y los ex cornejistas Libres del Sur. No hay retorno para ellos al oficialismo, al menos en la próxima: sus banderas en las marchas dicen “Hay que echar a Milei”. Sería raro que a su lado haya un aliado de Cambia Mendoza haciendo campaña totalmente contraria.

Este nuevo espacio también va a sumar a otros ex aliados de Cambia, como el Partido Socialista. Entre sus históricos, el viernes, estuvo Ricardo Montbrum, que leyó un comunicado conmemorando la histórica elección del 30 de octubre de 1983.

Lo interesante es que no hay tapujos para decir que están interesados en ir con el justicialismo. Según cuentan los de calle San Lorenzo, están dispuestos a ir detrás de la candidatura de Stevanato o de Emir Félix. Hay que ver qué dirían los nuevos, aunque la presencia de una aliada como Lizana hace pensar que sí.

Por último, la semana va a estar interesante en la Legislatura, porque casi con seguridad van a echar a Janina Ortiz. “El miércoles… chau, chau, adiós”, mensajeó una fuente legislativa citando una canción nueva. El lunes no va a pasar nada, porque ya dijo que no piensa ir a defenderse en la Comisión de Derechos y Garantías.

Todo va a pasar el miércoles 4: el oficialismo (en realidad, el que quiera darle la baja) necesita mayoría especial para expulsarla: dos tercios de la Cámara de Diputados. Está cantado que lo consiguen: primero, porque hubo reunión de Labor Parlamentaria con jefes de bloque y estaban todos de acuerdo (un encuentro que iba desde los cercanos como Ambrosini hasta lejanos como Ilardo).

Pero segundo y más importante, no debería haber problemas para votar en su contra porque ¡ella ya dijo que es culpable! Defenderla esta vez sería demasiado raro. Nadie va a ir por ahí.

El Gobierno está buscando antecedentes para retrucarle esto que ella pide de cobrar casi 30 sueldos que no le pagaron mientras “era inocente”. (Asegura que recién ahora está condenada, pero la suspendieron antes vulnerando su presunción de inocencia). Dicen que tienen un caso similar, pero lo van a sacar de la galera sobre el final, para no anticiparles la jugada.

Si no consigue ese resarcimiento económico, deberá buscar otras vías para pagar la multa que está asomando por los bienes que posiblemente se derivaron de sus delitos. La Fiscalía de Estado está preparando una presentación judicial, que se conocerá de acá a dos semanas.

Puede que la Justicia le dé la razón a Janina y defina que esos sueldos le corresponden. Son más de 100 millones de pesos. Ahora, si eso no ocurre, deberá generarlos de alguna manera.

Así que: “Manos a la obra”.