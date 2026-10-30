El gobierno argentino negó rotundamente este viernes haber recibido algún tipo de solicitud de explicaciones por parte de Brasil en relación a la salida del país de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La aclaración provino del propio canciller Pablo Quirno, quien a través de su cuenta en la red social X, calificó la versión como “FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones”.
El gobierno nacional negó presión de Brasil por la fuga de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno desmintió gestiones diplomáticas de Brasil tras la salida del país de Flávio Bolsonaro. Javier Milei respaldó sus declaraciones
Quirno añadió que las relaciones diplomáticas entre ambos países no han sufrido perjuicios, incluso tras la decisión argentina de retirar a su embajador. Según el canciller, fue Brasil quien unilateralmente solicitó el retiro del embajador argentino, desestimando así la idea de un deterioro en los vínculos bilaterales.
El presidente Javier Milei apoyó públicamente las afirmaciones de su canciller, compartiendo un mensaje en X que apuntaba directamente a un medio de comunicación: "CLARÍN MINTIENDO. Nada nuevo bajo el sol. CIAO!".
Cancillería argentina descartó gestiones diplomáticas de Brasil
La declaración de Pablo Quirno surge en respuesta a versiones que indicaban que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva había convocado a la encargada de negocios argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar aclaraciones sobre la participación del gobierno de Javier Milei en la supuesta fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.
sJusticia de Misiones descartó denuncia por ingreso irregular
En paralelo, en el ámbito judicial, la Justicia Federal de Misiones desestimó una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano contra el gobierno de Javier Milei por un supuesto encubrimiento del ingreso de Flávio Bolsonaro al país.
El fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, consideró que no existió delito alguno, basándose en la documentación de Interpol que no registraba restricciones ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro al momento de su cruce.
Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, sí ordenó avanzar con la investigación sobre el paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino, tras un pedido de la fiscal Paloma Ochoa.