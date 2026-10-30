El gobierno nacional negó presión de Brasil por la fuga de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos

Cancillería argentina descartó gestiones diplomáticas de Brasil

La declaración de Pablo Quirno surge en respuesta a versiones que indicaban que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva había convocado a la encargada de negocios argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar aclaraciones sobre la participación del gobierno de Javier Milei en la supuesta fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

sJusticia de Misiones descartó denuncia por ingreso irregular

En paralelo, en el ámbito judicial, la Justicia Federal de Misiones desestimó una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano contra el gobierno de Javier Milei por un supuesto encubrimiento del ingreso de Flávio Bolsonaro al país.

El fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, consideró que no existió delito alguno, basándose en la documentación de Interpol que no registraba restricciones ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro al momento de su cruce.

Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, sí ordenó avanzar con la investigación sobre el paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino, tras un pedido de la fiscal Paloma Ochoa.