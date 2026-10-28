Migraciones confirmó el paso de Flavio Bolsonaro por Argentina hacia Ecuador

El itinerario del hijo del expresidente Jair Bolsonaro generó una intensa controversia internacional tras el resultado de los comicios en Brasil. Según las autoridades argentinas, el cruce se produjo por el puente Tancredo Neves antes de la medianoche, lo que permitió que la comitiva familiar abordara una aeronave ejecutiva en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

El paso de Flavio Bolsonaro por la frontera misionera

El ingreso a territorio argentino quedó asentado a las 22.50 con los trámites de control correspondientes. En el reporte oficial figuraban Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus hijas menores de edad, quienes se trasladaban en vehículos con vidrios polarizados procedentes del territorio brasileño.

El contingente fue escoltado por personal de seguridad hasta la pista aeroportuaria para abordar de inmediato el avión de alquiler contratado a la firma Baires Fly SA. La partida de la aeronave Gulfstream G400 se concretó pasada la medianoche con destino declarado a la ciudad de Guayaquil, según el plan de navegación presentado ante las dependencias oficiales.

La explicación oficial de Migraciones sobre Flavio Bolsonaro

Ante la circulación de versiones sobre una presunta evasión, desde el gobierno nacional emitieron un parte formal a través de las redes oficiales del organismo para detallar el procedimiento. La repartición indicó que los cuatro ciudadanos exhibieron papeles reglamentarios y que no constaban alertas ni pedidos de captura vigentes en los sistemas migratorios fronterizos.

Para el gobierno de Javier Milei el ingreso de Bolsonaro al país fue legal y en regla.

El pronunciamiento oficial remarcó: "Ingresaron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país". La publicación procuró despejar dudas en torno a la actuación de los inspectores en el paso limítrofe, luego de que distintos medios de comunicación como Clarín e Infobae reportaran las maniobras previas en la cabecera del viaducto internacional.

Las causas judiciales que rodean a Flavio Bolsonaro en Brasil

La salida del legislador ocurrió en un escenario de extrema tensión institucional en el vecino país. Horas antes de emprender el viaje, Flávio Bolsonaro había denunciado en plataformas digitales que agentes federales le retuvieron sus pasaportes por orden del magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Bolsonaro enfrenta investigaciones en los tribunales de Brasilia vinculadas a supuestas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos. La determinación de abandonar suelo brasileño aceleró los cuestionamientos políticos sobre los controles limítrofes compartidos, mientras las autoridades argentinas insistieron en que ningún requerimiento de la justicia extranjera impedía su libre tránsito.