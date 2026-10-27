Flávio Bolsonaro partió rumbo a Estados Unidos después de perder las elecciones en Brasil

Según versiones periodísticas, el ex candidato presidencial habría viajado junto a su esposa e hijas, y su destino final sería Florida. Un aliado del senador, Mauricio Marcon, llegó a asegurar en redes sociales que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos”, comparando su situación con la de políticos que huyeron de dictaduras como Corina Machado.

Hasta el momento, el paradero de Flávio Bolsonaro se mantiene incierto y su entorno político no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible fuga en contravención de una orden judicial. La Justicia de Brasil investiga si efectivamente viajó a Estados Unidos, incluso utilizando Argentina como posible punto de tránsito.

Foto: X de Flavio Bolsonaro

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad argentino aseguraron que no existía constancia de un ingreso legal al país de parte de Bolsonaro a pesar de las especulaciones de varios medios.

La situación judicial de Flávio Bolsonaro

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador después de que no los entregara dentro del plazo de 24 horas fijado por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El ministro Alexandre de Moraes dictó la medida el domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Bolsonaro perdiera el balotaje ante Lula da Silva. Moraes también instruyó a la Policía Federal para que activara una alerta migratoria.

Las investigaciones judiciales que involucran a Flávio Bolsonaro incluyen presunto lavado de dinero y evasión de divisas en un esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea. Se detectaron indicios de conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a un abogado bajo investigación, aunque Bolsonaro niega cualquier vínculo.

Investigaciones en Estados Unidos y Brasil

El senador también está siendo investigado por el financiamiento de una película sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro. Se indaga si el film recibió fondos de un ex dueño de un banco investigado por fraudes millonarios. Las causas tramitan en el Supremo Tribunal Federal (STF) y se centran en presuntas irregularidades financieras.

Su padre Jair Bolsonaro cumple actualmente prisión domiciliaria en Brasilia tras haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.