El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría abandonado el país tras su derrota en la segunda vuelta electoral contra Luiz Inácio Lula da Silva, confirmando versiones de fuentes cercanas y aliados políticos que señalan su partida hacia Estados Unidos. De hecho, un funcionario de la administración de Donald Trump confirmó a Reuters que el ex candidato presidencial voló a Norteamérica.
Flávio Bolsonaro partió rumbo a Estados Unidos después de perder las elecciones en Brasil
El senador Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos pese a la prohibición judicial de salir de su país
Más tarde se supo que la administración de Trump confirmó extraoficialmente que le dará una Visa al legislador brasileño, según publicaron las agencias Reuters, AP, EFE y AFP.
La noticia surgió luego de que la Justicia ordenara la entrega de sus pasaportes y prohibiera su salida del país, mientras crecen las especulaciones sobre su paradero actual y las posibles escalas utilizadas para concretar el viaje.
Según versiones periodísticas, el ex candidato presidencial habría viajado junto a su esposa e hijas, y su destino final sería Florida. Un aliado del senador, Mauricio Marcon, llegó a asegurar en redes sociales que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos”, comparando su situación con la de políticos que huyeron de dictaduras como Corina Machado.
Hasta el momento, el paradero de Flávio Bolsonaro se mantiene incierto y su entorno político no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible fuga en contravención de una orden judicial. La Justicia de Brasil investiga si efectivamente viajó a Estados Unidos, incluso utilizando Argentina como posible punto de tránsito.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad argentino aseguraron que no existía constancia de un ingreso legal al país de parte de Bolsonaro a pesar de las especulaciones de varios medios.
La situación judicial de Flávio Bolsonaro
La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador después de que no los entregara dentro del plazo de 24 horas fijado por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El ministro Alexandre de Moraes dictó la medida el domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Bolsonaro perdiera el balotaje ante Lula da Silva. Moraes también instruyó a la Policía Federal para que activara una alerta migratoria.
Las investigaciones judiciales que involucran a Flávio Bolsonaro incluyen presunto lavado de dinero y evasión de divisas en un esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea. Se detectaron indicios de conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a un abogado bajo investigación, aunque Bolsonaro niega cualquier vínculo.
Investigaciones en Estados Unidos y Brasil
El senador también está siendo investigado por el financiamiento de una película sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro. Se indaga si el film recibió fondos de un ex dueño de un banco investigado por fraudes millonarios. Las causas tramitan en el Supremo Tribunal Federal (STF) y se centran en presuntas irregularidades financieras.
Su padre Jair Bolsonaro cumple actualmente prisión domiciliaria en Brasilia tras haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.