El Partido Liberal (PL), la fuerza política que llevó como candidato presidencial al senador Flávio Bolsonaro, reconoció oficialmente este lunes los resultados del balotaje que consagraron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. A continuación los detalles.
El partido de Flávio Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula Da Silva en Brasil
El reconocimiento llegó casi 24 horas después del triunfo de Luis Inácio Lula Da Silva en el balotaje de Brasil
¿Qué dice el comunicado del PL?
A través de un comunicado firmado por su titular nacional, Valdemar Costa Neto, la formación de derecha admitió los números ratificados por la justicia electoral: "Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben ser debidamente aclarados dentro de un debate político equilibrado y democrático".
El pronunciamiento del PL llegó apenas veinticuatro horas después de que el propio Flávio Bolsonaro afirmara que era "imposible reconocer el resultado" y adelantara que pediría anular los comicios ante la justicia. El eje de su reclamo radicaba en la extensión de dos horas dispuesta en algunos centros de votación por demoras en el transporte.
Un dato que no pasa desapercibido en el comunicado, es que el documento del PL evitó nombrar o felicitar de manera explícita a Lula, diferenciándose aun así del hermetismo prolongado de 2022 que derivó en la crisis institucional de enero de 2023.
En el balotaje, Lula Da Silva protagonizó una remontada inédita en la historia democrática brasileña reciente tras revertir la desventaja de la primera ronda. El mandatario alcanzó 51,79% de los votos (64.256.232 sufragios) frente a 48,21% (59.826.041 votos) obtenido por Bolsonaro hijo.
De esta manera, Lula Da Silva asegura su cuarto mandato presidencial. Sin embargo, el PL remarcó su posición como la fuerza hegemónica de la oposición: ostenta 121 bancas en la Cámara de Diputados (la mayor representación en cuatro décadas), 29 bancas en el Senado y seis gobernaciones estatales, lo cual le permite consolidar una ventaja en el Congreso.
En pocas palabras
- Partido Liberal: reconoció el triunfo de Lula Da Silva en Brasil tras el balotaje.
- Comunicado oficial: el PL admitió los resultados, pero pidió un debate democrático para aclarar cuestionamientos.
- Posición opositora: a pesar de no nombrar a Lula, el PL se consolida como principal fuerza opositora en el Congreso brasileño.