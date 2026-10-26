El partido de Flávio Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula Da Silva en Brasil

Un dato que no pasa desapercibido en el comunicado, es que el documento del PL evitó nombrar o felicitar de manera explícita a Lula, diferenciándose aun así del hermetismo prolongado de 2022 que derivó en la crisis institucional de enero de 2023.

El partido de Flávio Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula Da Silva.

En el balotaje, Lula Da Silva protagonizó una remontada inédita en la historia democrática brasileña reciente tras revertir la desventaja de la primera ronda. El mandatario alcanzó 51,79% de los votos (64.256.232 sufragios) frente a 48,21% (59.826.041 votos) obtenido por Bolsonaro hijo.

De esta manera, Lula Da Silva asegura su cuarto mandato presidencial. Sin embargo, el PL remarcó su posición como la fuerza hegemónica de la oposición: ostenta 121 bancas en la Cámara de Diputados (la mayor representación en cuatro décadas), 29 bancas en el Senado y seis gobernaciones estatales, lo cual le permite consolidar una ventaja en el Congreso.