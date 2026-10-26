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Palos en el río

VIDEO: encontró a su esposo nadando con su amante en un río y lo molió a palazos

Un video que se viralizó muestra el momento en que una mujer descubre a su marido en un río con su amante y lo muele a palazos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Video viral: mujer descubre a su esposo con su amante en un río y los agrede.

Video viral: mujer descubre a su esposo con su amante en un río y los agrede.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una mujer sorprende a su esposo infiel mientras nadaba con la amante en un río y comienza una confrontación que termina en golpes dentro del agua. Volaron palazos para ambos.

La grabación llamó la atención de los internautas por la reacción de la esposa y la forma en que se desarrolló la pelea.

En el video, la mujer llega corriendo al lugar y agarra un tronco del suelo antes de acercarse a la pareja. Después, empuja a la otra mujer hacia el agua y golpea al hombre en la espalda con el objeto, que se rompe tras el impacto.

La confrontación continúa cuando la esposa entra al río y comienza a tirar del cabello a la otra mujer. El hombre se interpone entre ambas, pero también recibe golpes y cachetadas, mientras la segunda mujer termina alejándose del lugar.

La grabación muestra a otras personas que presenciaron la escena y que posteriormente se retiran de la zona. No se han difundido detalles verificados sobre el lugar exacto donde sucedieron los hechos ni sobre posibles lesiones o consecuencias legales para las personas involucradas.

Por ello, el contexto del enfrentamiento permanece sin confirmar más allá de lo que aparece en las imágenes.

La publicación acumuló más de 2 mil interacciones, de acuerdo con la información compartida, y generó numerosos comentarios.

Algunos usuarios reaccionaron con humor y criticaron al hombre por una presunta infidelidad, mientras otros cuestionaron la violencia que se observa durante el enfrentamiento.

En pocas palabras

  • Video viral: mujer descubre a su esposo con su amante en un río y los agrede.
  • Confrontación acuática: la esposa ataca a ambos con un tronco y luego los golpea en el agua.
  • Sin detalles: se desconocen las consecuencias legales y el lugar exacto del incidente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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