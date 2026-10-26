VIDEO: encontró a su esposo nadando con su amante en un río y lo molió a palazos

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una mujer sorprende a su esposo infiel mientras nadaba con la amante en un río y comienza una confrontación que termina en golpes dentro del agua. Volaron palazos para ambos.
La grabación llamó la atención de los internautas por la reacción de la esposa y la forma en que se desarrolló la pelea.
En el video, la mujer llega corriendo al lugar y agarra un tronco del suelo antes de acercarse a la pareja. Después, empuja a la otra mujer hacia el agua y golpea al hombre en la espalda con el objeto, que se rompe tras el impacto.
La confrontación continúa cuando la esposa entra al río y comienza a tirar del cabello a la otra mujer. El hombre se interpone entre ambas, pero también recibe golpes y cachetadas, mientras la segunda mujer termina alejándose del lugar.
La grabación muestra a otras personas que presenciaron la escena y que posteriormente se retiran de la zona. No se han difundido detalles verificados sobre el lugar exacto donde sucedieron los hechos ni sobre posibles lesiones o consecuencias legales para las personas involucradas.
Por ello, el contexto del enfrentamiento permanece sin confirmar más allá de lo que aparece en las imágenes.
La publicación acumuló más de 2 mil interacciones, de acuerdo con la información compartida, y generó numerosos comentarios.
Algunos usuarios reaccionaron con humor y criticaron al hombre por una presunta infidelidad, mientras otros cuestionaron la violencia que se observa durante el enfrentamiento.
En pocas palabras
- Video viral: mujer descubre a su esposo con su amante en un río y los agrede.
- Confrontación acuática: la esposa ataca a ambos con un tronco y luego los golpea en el agua.
- Sin detalles: se desconocen las consecuencias legales y el lugar exacto del incidente.