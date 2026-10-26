VIDEO: encontró a su esposo nadando con su amante en un río y lo molió a palazos

La confrontación continúa cuando la esposa entra al río y comienza a tirar del cabello a la otra mujer. El hombre se interpone entre ambas, pero también recibe golpes y cachetadas, mientras la segunda mujer termina alejándose del lugar.

La grabación muestra a otras personas que presenciaron la escena y que posteriormente se retiran de la zona. No se han difundido detalles verificados sobre el lugar exacto donde sucedieron los hechos ni sobre posibles lesiones o consecuencias legales para las personas involucradas.

Que lo hayan puesto todo en cámara lenta lo volvió cine pic.twitter.com/OMgzbtlq7o — Venequia (@Venequisimo) October 21, 2026

Por ello, el contexto del enfrentamiento permanece sin confirmar más allá de lo que aparece en las imágenes.

La publicación acumuló más de 2 mil interacciones, de acuerdo con la información compartida, y generó numerosos comentarios.

Algunos usuarios reaccionaron con humor y criticaron al hombre por una presunta infidelidad, mientras otros cuestionaron la violencia que se observa durante el enfrentamiento.