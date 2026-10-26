Quién es André Janones, el estratega digital que impulsó la victoria de Lula Da Silva

André Janones, un diputado hasta entonces poco conocido, se erigió como una figura central en la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, orquestando la estrategia digital que marcó un antes y un después en la contienda electoral brasileña. Su labor al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula ” fue crucial para movilizar a la militancia y disputar el protagonismo en las redes sociales.
El canal, creado para centralizar las instrucciones dirigidas a los simpatizantes en internet, alcanzó un alcance masivo, superando los 10 millones de seguidores. A través de esta plataforma, Janones diseñó “misiones” diarias que incluían la difusión de videos, el impulso de hashtags de crítica a Flávio Bolsonaro y la realización de búsquedas específicas en Google, buscando inclinar la balanza a favor del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
La efectividad de esta estrategia se vio reflejada no solo en la movilización digital, sino también en la calle, incentivando la participación de los electores en tendencias como la publicación de imágenes de su voto con la bandera de Brasil. Incluso, durante la recta final de la campaña, Janones promovió transmisiones en vivo que llegaron a extenderse hasta por 24 horas en la víspera de las elecciones, sumando a Lula y a diversos artistas.
El arquitecto de la remontada digital de Lula
Janones, conocido por su estilo combativo y su habilidad para viralizar contenidos, construyó su trayectoria política a partir de la movilización de seguidores en diversos acontecimientos, como la huelga de camioneros y la pandemia. Antes de ingresar a la política, trabajó como cobrador de colectivos mientras estudiaba Derecho. Su exposición mediática, especialmente durante la huelga de camioneros en 2018, lo posicionó como portavoz de las demandas y contribuyó a su elección como diputado federal ese mismo año.
Su enfoque digital se consolidó con la creación del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que se convirtió en una herramienta fundamental para contrarrestar la desinformación y atacar al bolsonarismo. Janones adoptó el rol de "general" de este ejército ficticio, dirigiendo a la masa de seguidores para marcar tendencias digitales, comentar publicaciones opositoras y contrarrestar narrativas falsas, llegando a movilizar al 20% del electorado de Lula Da Silva.
André Luis Gaspar Janones, de 42 años, antes de convertirse en el arquitecto digital de la reelección de Lula, se desempeñaba como cobrador de autobuses en Minas Gerais. Su trayectoria política se inició con una afiliación al PT en 2003, aunque se alejó en 2012. Su verdadero salto a la notoriedad pública se dio en 2018, tras liderar la huelga de camioneros y difundir información sobre la paralización en sus redes sociales, lo que impulsó su elección como diputado.
Durante la campaña de 2022, Janones desistió de su precandidatura presidencial para apoyar a Lula, centrando su estrategia en su presencia digital y la defensa del dirigente petista. Ante la circulación de noticias falsas en iglesias evangélicas sobre un supuesto cierre de templos, sostuvo que Lula “es cristiano y gobierna para todos”, buscando contener el impacto electoral del programa social Auxílio Brasil.
Su libro “Janonismo Cultural” (2023) plasma su filosofía de combate digital, enfocada en disputar el monopolio de la atención del usuario y combatir la desinformación con contenido vertical, titulares alarmantes y apelación directa a los sentimientos de la audiencia.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- André Janones: se destacó como estratega digital de Lula, coordinando el "Ejército de Lula".
- Estrategia Digital: movilizó millones de seguidores a través de WhatsApp, disputando el espacio digital contra el bolsonarismo.
- Trayectoria: diputado que antes trabajó como cobrador de colectivos y se hizo conocido por liderar la huelga de camioneros en 2018.