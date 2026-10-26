Quién es André Janones, el estratega digital que impulsó la victoria de Lula Da Silva

El arquitecto de la remontada digital de Lula

Janones, conocido por su estilo combativo y su habilidad para viralizar contenidos, construyó su trayectoria política a partir de la movilización de seguidores en diversos acontecimientos, como la huelga de camioneros y la pandemia. Antes de ingresar a la política, trabajó como cobrador de colectivos mientras estudiaba Derecho. Su exposición mediática, especialmente durante la huelga de camioneros en 2018, lo posicionó como portavoz de las demandas y contribuyó a su elección como diputado federal ese mismo año.

Su enfoque digital se consolidó con la creación del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que se convirtió en una herramienta fundamental para contrarrestar la desinformación y atacar al bolsonarismo. Janones adoptó el rol de "general" de este ejército ficticio, dirigiendo a la masa de seguidores para marcar tendencias digitales, comentar publicaciones opositoras y contrarrestar narrativas falsas, llegando a movilizar al 20% del electorado de Lula Da Silva.

André Luis Gaspar Janones, de 42 años, antes de convertirse en el arquitecto digital de la reelección de Lula, se desempeñaba como cobrador de autobuses en Minas Gerais. Su trayectoria política se inició con una afiliación al PT en 2003, aunque se alejó en 2012. Su verdadero salto a la notoriedad pública se dio en 2018, tras liderar la huelga de camioneros y difundir información sobre la paralización en sus redes sociales, lo que impulsó su elección como diputado.

Durante la campaña de 2022, Janones desistió de su precandidatura presidencial para apoyar a Lula, centrando su estrategia en su presencia digital y la defensa del dirigente petista. Ante la circulación de noticias falsas en iglesias evangélicas sobre un supuesto cierre de templos, sostuvo que Lula “es cristiano y gobierna para todos”, buscando contener el impacto electoral del programa social Auxílio Brasil.

Su libro “Janonismo Cultural” (2023) plasma su filosofía de combate digital, enfocada en disputar el monopolio de la atención del usuario y combatir la desinformación con contenido vertical, titulares alarmantes y apelación directa a los sentimientos de la audiencia.