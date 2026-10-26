El candidato derechista Flavio Bolsonaro afirmó que es imposible reconocer la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
Flávio Bolsonaro exigió anular las elecciones de Brasil tras la victoria de Lula
Flávio Bolsonaro exigió la anulación de las elecciones presidenciales y denunció un cambio de reglas tras la victoria de Lula Da Silva
La solicitud de anulación se basa en la decisión de un juez de la Corte Suprema de ampliar en 2 horas el horario de votación a petición del líder progresista, generando un fuerte debate en el escenario político.
En sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados, Bolsonaro declaró que las elecciones deberían ser anuladas y acusó a la Corte Suprema de modificar las reglas del juego en plena votación. Es inaceptable que un ministro de la Corte, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01, aseguró el candidato, quien obtuvo el 48.2% de los votos frente al 51.8% de Lula.
Flavio Bolsonaro exige anular los comicios presidenciales
El senador calificó como inexplicable la decisión del magistrado Cristiano Zanin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), de aplazar el horario de votación. Bolsonaro recordó que Zanin fue abogado personal de Lula y señaló que, con esa sentencia, cambió las reglas del juego en medio del juego, además de atropellar al Tribunal Superior Electoral.
La decisión de Zanin se produjo poco después de que gran parte de las urnas cerraran a las 17, ya que los responsables de los colegios electorales no fueron informados a tiempo de la extensión. Esto generó confusión y afectó a votantes que intentaron sufragar en el horario extendido, encontrando las urnas ya contabilizadas e impresas.
La controversia por la ampliación del horario de votación
Fávio Bolsonaro denunció que la ampliación del horario violó el derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades y que su campaña no podrá saber cuántos votos habría obtenido en los colegios electorales donde no se reabrieron las urnas. Además, afirmó que los fiscales del partido fueron retirados de los colegios durante el horario extendido.
El senador concluyó que hay mucha cosa que tiene que ser aclarada antes de que Brasil pueda reconocer esa jugarreta y que él no va a desistir de Brasil. Su campaña anunció que recurrirá a su equipo jurídico para solicitar la anulación de los comicios, argumentando que las reglas no debieron modificarse una vez iniciado el proceso, y menos por los aliados del actual mandatario en el máximo tribunal.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Flavio Bolsonaro exigió la annulación de las elecciones presidenciales de Brasil tras la victoria de Lula Da Silva.
- La solicitud se basa en la decisión de un juez de la Corte Suprema de ampliar el horario de votación.
- Bolsonaro denunció un cambio de reglas y atropello a las normativas electorales por parte del STF.