Flávio Bolsonaro exigió anular las elecciones de Brasil tras la victoria de Lula

Flavio Bolsonaro exige anular los comicios presidenciales

El senador calificó como inexplicable la decisión del magistrado Cristiano Zanin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), de aplazar el horario de votación. Bolsonaro recordó que Zanin fue abogado personal de Lula y señaló que, con esa sentencia, cambió las reglas del juego en medio del juego, además de atropellar al Tribunal Superior Electoral.

La decisión de Zanin se produjo poco después de que gran parte de las urnas cerraran a las 17, ya que los responsables de los colegios electorales no fueron informados a tiempo de la extensión. Esto generó confusión y afectó a votantes que intentaron sufragar en el horario extendido, encontrando las urnas ya contabilizadas e impresas.

La controversia por la ampliación del horario de votación

Fávio Bolsonaro denunció que la ampliación del horario violó el derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades y que su campaña no podrá saber cuántos votos habría obtenido en los colegios electorales donde no se reabrieron las urnas. Además, afirmó que los fiscales del partido fueron retirados de los colegios durante el horario extendido.

El senador concluyó que hay mucha cosa que tiene que ser aclarada antes de que Brasil pueda reconocer esa jugarreta y que él no va a desistir de Brasil. Su campaña anunció que recurrirá a su equipo jurídico para solicitar la anulación de los comicios, argumentando que las reglas no debieron modificarse una vez iniciado el proceso, y menos por los aliados del actual mandatario en el máximo tribunal.